大學品牌力報告出爐　世新大學穩坐傳播教育學群全國第一寶座

▲ 世新大學再度稱霸《大學品牌力》報告，蟬聯大眾傳播學群全國第一名。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

「傳播界的第一學府，世新大學再次用品牌力說話！」根據104人力銀行最新發布的《大學品牌力》報告，世新大學在「大眾傳播學群」中蟬聯全國第一，遙遙領先受評比的120所國內公私立大學，創下18學群中唯一有私校奪冠佳績，穩坐傳播教育的領航者地位。世新大學校長陳清河在頒獎典禮上表示，品牌力是別人對我們的肯定，也是責任的鞭策，此次世新大學在大眾傳播學群中蟬聯第一，正是社會與產業對世新多年的肯定。他也鼓勵正苦惱如何選填大學志願的12萬名考生，「適性發展，選你所愛」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 世新大學校長陳清河（中）出席2025大學品牌力頒獎典禮。

作為國內影視傳播教育的領頭羊，世新大學以其「數位傳播貫穿各學門，數據智能結合各專業」的辦學核心，不僅在學術與實務之間建立了無縫銜接的橋樑，更持續透過創新課程與尖端設備，為學生打造最符合未來職涯需求的學習環境。這樣的辦學理念，讓世新大學在競爭激烈的高等教育市場中脫穎而出，成為學生、家長與企業心目中的首選。

產學結合，引領影視教育新高度

近期，世新大學更以實戰化影視教育再次刷新業界標準。「微短劇製作系列」課程的推出，讓學生能在18週內完成高品質短劇試播集。課程不僅導入AI技術輔助劇本開發，還結合好萊塢專業案例，如「Greenlight委員會」的評審機制，讓學生在校內即可體驗國際級影視製作流程。從創意構思、拍攝計劃到後期行銷，學生在實作中掌握技術，並與業界專家共同完成作品，為未來創作鋪平道路。

▲ 世新大學新聞傳播學院「微短劇製作系列」課程開放1至3年級學生選課。

此外，世新大學近期迎來多位專任師資，進一步強化教學陣容。包括曾參與《鬼才之道》等影視製作的周小淨，以及專攻虛擬製作技術的張軒豪等十餘名產業專家，他們的加入不僅為學生帶來最新的產業技術，也讓世新在數位多媒體設計、遊戲引擎技術、視覺特效等領域的教學實力更上一層樓。

校長陳清河：傳播教育的核心是創新與實務

世新大學校長陳清河表示，世新之所以能在傳播教育領域保持領先，關鍵在於對創新與實務的堅持。他指出，學校不僅提供全國唯一的虛實整合攝影棚與影音播客直播間，還結合AI技術與產學合作，讓學生在學習過程中直接接觸業界最新趨勢，實現學用合一的教育願景。陳校長強調，世新將持續致力於培養具備國際視野與即戰力的跨域人才，為台灣文化內容、影視傳播產業注入更多創新動能。

▲ 《戀愛,重修中》將於4月開播，世新大學校長陳清河（左二）、三立媒體集團總經理高明慧（右二）、演員謝祖武（右一）、YouTuber關韶文（左一）都是世新校友。

世新大學也於113學年創新結合產業界優秀校友資源，投資自製兩檔節目：《戀愛,重修中》與《戲戲品味》。《戀愛,重修中》結合廣電、公廣及社心多門課程，讓學生參與實境節目製作，並透過心理學應用解析戀愛行為，節目將於4月5日起在三立都會台播出。

《戲戲品味》結合「綜藝節目企劃與寫作」等課程，運用LED環幕智能棚製作戲劇才藝選秀節目，正於中天綜合台與YouTube熱烈播出。包括世新大學原創自製劇集《惡靈世界》，上述三檔節目也將在中華電信MOD播出，讓各系學生在校內即接軌業界，全面提升實作經驗與競爭力。

▲ 世新大學產學合作戲劇才藝選秀節目《戲戲品味》參賽選手們與主持人、評審、製作人合影。

傳播教育的黃金標準，世新再創巔峰

世新大學的成功不僅來自於其卓越的教學品質，更體現在學生的實踐成果上。在最新的《大學品牌力》報告中，世新大學不僅再次奪得大眾傳播學群第一，更成為18學群中唯一奪冠的私立大學。這份榮耀背後，是世新對教育品質的堅持，以及對產業需求的深刻理解。

未來，世新大學將繼續以學生為中心，結合創新技術與產學合作，打造更具競爭力的學習環境。從影視教育實戰化到數位傳播技術的全面升級，世新正在用行動證明：真正的傳播教育，不僅是教學的藝術，更是產業的未來。

▲ 世新大學持續為學生提供結合創意、技術與業界資源的實戰平台。