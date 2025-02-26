「斷崖式分手」其實有跡象！4種信號透露伴侶「對關係不滿」

▲陳妍希、陳曉突然爆出離婚，心理師分析，感情生變前都有跡象。（圖／資料照／柴視覺提供）

【引言】藝人陳妍希和陳曉突宣告離婚，令粉絲錯愕，據悉男方長期對女方冷暴力，拒絕溝通、封鎖聯絡方式等。網路上也常見「斷崖式分手」的討論，也就是感情忽然在一夕之間生變，事前似乎感受不到跡象，就被提出分手或離婚。不過心理師林萃芬分析，許多感情變質，應該不是瞬間發生，而是長期累積的結果。當感情出現裂痕時，自己或伴侶對關係不滿，可能早就悄悄顯現不少「信號」。

文／林萃芬

摘自／時報出版《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任》

許多人在面對感情變質時，總會疑惑：「我們明明相處得好好的，怎麼會突然不適合？」或者執著地認為：「他的分手理由根本只是藉口，肯定是劈腿了！」然而，從心理學的角度來看，感情生變往往有跡可循，只是多數人沒有及時察覺。

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當一個人開始對關係感到不滿時，通常會出現4種典型反應：

1、主動有建設性 —— 直接表達不滿，希望改變關係。

2、被動有建設性 —— 給對方暗示，希望對方自行改變。

3、被動破壞性 —— 假裝沒事，但私下冷處理關係。

4、主動破壞性 —— 乾脆不說，直接抽離關係。



▲感情變質之前，往往有訊號。（圖／CFP）

1、你的伴侶最近常對你發脾氣嗎？可能是「主動有建設性」的求救信號：

有些人在關係出問題時，會選擇大聲抱怨，試圖讓對方意識到自己的需求，進而改變行為。例如，當某位丈夫想養狗來陪伴自己，但妻子不願意時，丈夫可能會反覆強調自己的需求，而妻子則專注於否定這個選擇，忽略了丈夫真正的情感需求。這類人大多不會無聲無息地離開，會一次次提出警告，直到完全死心才會選擇分開。



2、你的伴侶最近給你「最後機會」？這可能是「被動有建設性」的信號：

有些人在感情中不會直接發火，而是會反覆釋放警訊，比如說：「我再給你一次機會，你要好好表現」、「再觀察你一段時間，你最好快點改變」⋯⋯這些話聽起來像是在給對方台階下，但其實是感情逐漸消磨的前兆。許多人在伴侶出軌後才回頭想：「他之前其實一直提醒我，但我沒當回事」，等到真的走到無法挽回時，才發現這些話早已透露了感情生變的信號。

▲感情生變前通常有4種不同的「信號」。（示意圖／CFP）



3、你的伴侶變得安靜、不再爭吵？小心「被動破壞性」正在發生：

另一種更隱晦但危險的跡象，是當對方不再爭吵、不再抱怨、不再主動聯繫。這類伴侶可能表面上沒事，實際上卻已對關係失去期待。他們會減少與你的相處時間、私下向朋友抱怨，甚至在這過程中，因為情緒缺口，容易發展出「外遇型」的感情寄託。當感情走到這一步，通常也很難回頭了。



4、對方突然消失、不願意溝通？他可能早已決定退出：

最傷人的分手方式，就是什麼都不說、直接冷漠切割，甚至像網傳陳曉「封鎖陳妍希」那樣，讓對方完全聯繫不上，瞬間切斷所有聯繫。在心理學上，這被稱為「主動破壞性」的反應，通常會給另一方帶來極大的心理創傷，導致未來在感情中產生極高的不安全感，甚至演變成「創傷後壓力症候群」（PTSD）。



●離婚的「警訊」你有察覺嗎？



許多伴侶在感情變質的時候，往往選擇忽視、逃避，或者抱持「時間久了會變好」的心態，但心理學告訴我們，不滿的情緒不會無故消失，反而會在長期積累後爆發。

如果你希望避免走到「突然離婚」這一步，不妨先回頭看看，你或你的伴侶，是否已經在關係中發出了「求救信號」，而你卻沒有察覺？

★本文摘自時報出版《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任》，作者林萃芬，諮商心理師，專長感情諮商、外遇後重建信任及親密關係等。該書分享：每段外遇背後，都藏有深層次的心理需求與徵兆，透過引導，將學會如何療癒情感創傷，重新找回自我價值；並深入瞭解外遇背後的心理動機，啟動療癒之路，重建破碎的信任。