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NCC原稱停徵750元急轉喊「緩徵1年」 　國民黨團轟：土匪政府

▲▼國民黨團召開 人民錢花哪去 新竹棒球場 廢電纜滿天飛 記者會 王鴻薇 羅智強 鄭正鈐。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團書記長王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）日前因開收審查費750元引發民怨；行政院長卓榮泰昨日質詢時表示，NCC決定停徵，不過事後沒多久，NCC發新聞稿指「同意停徵1年，非停徵」。國民黨團書記長王鴻薇今（26日）批，「真的是一個土匪政府」，NCC是為了要配合大惡罷，擔心民怨影響惡罷成績。

NCC針對海外購入配備WiFi、藍牙的3Ｃ、智慧居家產品回台都將要收取審查費750元，引來民怨，隨後暫緩徵收。王鴻薇25日院會質詢時詢問NCC代理主委陳崇樹，陳崇樹說明經報請財政部後已經不收取費用，王鴻薇追問是否未來也不會收取，行政院長卓榮泰則表示，尊重NCC身為獨立機關的決定，所以決定停徵。

但事後，NCC的新聞稿卻指出，為回應最新民意，於2月10日宣布暫緩收取郵寄輸入自用2部以下第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費，並依規費法第12條規定，向財政部提出申請暫緩收取，並於2月14日同意停徵1年，並非25日始停徵。

對此，王鴻薇今在黨團記者會後受訪表示，昨天NCC在總質詢時非常清楚的說是停徵，但沒有想到之後改口說停徵1年，真的是讓人家昏倒，在議場上總質詢的答覆，怎麼保鮮期短短幾個小時就變味了呢？這坐實了NCC就是要搶錢，「真的是一個土匪政府。」

王鴻薇說，NCC現在看起來也不過是為了要配合大惡罷，擔心民眾對於政府施政的怒吼或怨氣，會影響到惡罷成績，是不是等惡罷結束之後，NCC就開始收取審查費呢？國民黨團會繼續監督NCC，絕對停止NCC猶如土匪般的搶錢行為。


 

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