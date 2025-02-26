美議員警告　北京恐利用馬斯克影響華府對中政策

▲美國議員認為，中國共產黨希望利用馬斯克等在中國擁有商業利益的美國商界領袖，在與華府的談判中推進其目標。（圖／路透）

文／中央社華盛頓25日綜合外電報導

美國聯邦眾議院一個特別委員會的共和黨及民主黨領袖今天警告，北京可能試圖利用馬斯克的影響力，以贏得對中國更有利的美國政策，華府必須制衡任何這類企圖。

路透社報導，共和黨籍的「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）和委員會民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）指出，他們認為，中國共產黨希望利用馬斯克（Elon Musk）等在中國擁有商業利益的美國商界領袖，在與華府的談判中推進其目標。

穆勒納爾在華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）主辦的一場活動中表示：「有關馬斯克的問題，我確實相信中共會嘗試利用任何機會。」

當被問及國會是否可以阻止北京透過馬斯克與白宮談判時，穆勒納爾說，他相信國會會努力確保其路線不會影響美國對中國政策。

馬斯克、白宮和中國駐華盛頓大使館沒有立即回應置評要求。

中國正面臨一些迫在眉睫的優先事項。美國總統川普展開第2個任期僅一個多月，已宣布對中國商品加徵10%關稅，並呼籲對中國在美投資祭出更嚴格的限制，同時任命對中鷹派擔任要職。

全球首富馬斯克是川普2024年角逐總統寶座的大金主，如今已成川普最親密的白宮顧問之一，作為與川普接觸的潛在管道，馬斯克對北京可能具有吸引力。

川普任命馬斯克領導一項大幅削減聯邦政府規模的標誌性行動。

這位億萬富豪多年來也與中國高層官員保持聯繫，包括中國國家主席習近平。

報導說，中國或許也能給予馬斯克他想要的東西。馬斯克在中國最大的商業利益是電動車公司特斯拉（Tesla），他是特斯拉的聯合創辦人兼執行長。特斯拉去年將36.7%的汽車交付給中國客戶，以銷量計算，中國是特斯拉全球第2大市場。

然而，隨著中國國內電動車製造商蓬勃發展，特斯拉在中國的市占率有所下滑，在監管機構對中國企業開綠燈的同時，特斯拉必須取得監管部門批准，才能在中國推出自動駕駛系統，以助其提振銷量。

除了特斯拉之外，馬斯克旗下一些企業，包括美國太空探索科技公司（SpaceX）以及在中國遭禁的社群媒體平台X都被北京視為安全風險。

克利什納穆希在這場活動上表示，北京將馬斯克視為規避川普國安團隊裡對中鷹派的方式，其中包括國務卿盧比歐（Marco Rubio）和國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）。

克利什納穆希說：「他們絕對認為他（馬斯克）是他們在任何形式談判中的資產，是種繞過盧比歐和瓦爾茲，以及繞過他們認為在中國問題上對他們不太友好的人的辦法。」

他說：「我希望總統能夠非常仔細地傾聽每個人的意見。」

穆勒納爾和克利什納穆希並未詳細說明支持他們觀點的佐證。

白宮表示，馬斯克在川普政府中沒有決策權，他帶領美國「政府效率部」（DOGE）也沒有直接參與美國外交政策。

另一方面，川普對習近平和俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的讚揚引發各界擔憂，擔心他可能背著台灣與北京達成一項大交易。

克利什納穆希表示，他擔心川普可能會將美國的核心利益，例如對台灣的支持或南海的航行自由，納入與習近平的任何直接對話中進行談判，以取得貿易上的勝利。

穆勒納爾表示，他對川普的國安團隊充滿信心，但由於北京未能兌現過去的承諾，他對與中國談判可能取得的成果「希望有限」。

但他敦促台灣不要尋求國會提議的削減國防開支，稱這將釋出「錯誤訊息」。他說：「台灣內部不能對國安重要性產生分歧。」（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）