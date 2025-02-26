遊艇走私400公斤大麻粉！製成菸可供70萬人吸食　7嫌被起訴

▲「東尼二號」遊艇走私大麻粉被拍賣 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署指揮海巡署等單位查獲利用遊艇走私近400公斤大麻粉入境、市值預估約6億5千萬元，若製成大麻菸，可提供約70萬餘國人吸食，逮獲7名嫌犯，向法院聲押禁見獲准，日前依違反以涉犯毒品危害防治條例提起公訴。

這艘走私大麻使用的「東尼二號」遊艇，被屏東地檢署查扣後於去年12月底委託屏東執行分署拍賣，經兩次拍賣均流標。

這起遊艇賣私大麻粉案，係海巡署偵防分署臺東查緝隊接獲情資，得知毒梟集團將利用小型遊艇接運大麻企圖搶灘入境，隨即報請屏東地檢署指揮，由檢察長陳盈錦指派毒品組主任陳麗琇及檢察官鍾佩宇偵辦，針對情資及資料比對分析後，於113年10月16日13時20分許，派遣海巡署艦隊分署第14海巡隊，在恆春鎮後灣1浬處攔查「東尼二號」遊艇，當場扣得大麻花388.95公斤，並查獲劉姓船長許姓船員。

陳盈錦檢察長得知上情後高度重視，指示本案務必積極斷根、向上溯源，並邀請海巡署南部分署第6岸巡隊、海巡署偵防分署屏東查緝隊、海巡署偵防分署偵防查緝隊、高雄市政府警察局三民第一分局等單位加入專案小組，協助向上溯源，在專案小組鍥而不捨追查下，陸續緝獲共犯葉○睿、陳○祥、盧○亦、簡○廷及陳○善等人，總計聲請羈押禁見毒梟集團共犯總計7人獲准。

屏東地檢署指出，本案毒梟集團意圖以屏東外海為走私毒品之轉運站，所查獲大麻花總毛重高達近400公斤，市值預估約6億5千萬元，若製成大麻菸，可提供約70萬餘國人吸食，如成功闖關，大麻流入臺灣本島地區，將嚴重戕害國人身心健康，對社會秩序造成極大危害。本案經檢、巡、警通力合作，始順利阻絕毒品擴散，本署亦將持續率領緝毒團隊，致力落實行政院「新世代反毒策略行動綱領」，阻絕毒品供需，減少毒害，守護國人健康。