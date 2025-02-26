樂見台灣提升國防占比　川普前顧問博明：示弱才是挑釁

▲博明在美俄談判的隔日接受鏡週刊專訪。

圖文／鏡週刊

美國總統川普上任，近日積極與俄羅斯、烏克蘭談判協商，外界關注開打3年的烏俄戰爭有望停火；美國對烏俄戰爭態度，是否影響台灣未來命運走向？更是國人關注的焦點。曾在川普第一任期擔任白宮副國安顧問的博明（Matthew Pottinger）19日接受本刊專訪表示，總統賴清德宣示將國防預算達到GDP占比3％以上，是朝正確的方向跨出一大步，過去8、9年台灣在國防議題、提升國防預算方面做出關鍵轉變，美國也加大對台支持，他因此呼籲台灣要展現防衛決心，積極改善防衛能力，才有把握阻止台海戰爭爆發。

博明曾在川普第1任期後半段擔任白宮副國安顧問，近日他訪台參加哈利法克斯國際安全論壇（HFX），及出席新作《沸騰的護城河》中文版新書發表會，並受邀至總統府與總統賴清德、副總統蕭美琴、國安會祕書長吳釗燮等人會晤，19日特地前來本刊接受訪問。

▲博明此次來台，分別與賴清德、蕭美琴、吳釗燮會晤。（圖／翻攝總統府flickr）

儘管立院總預算僵局未解，賴清德總統14日在國安高層會議宣示，將來會優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP占比3%以上。博明在本刊辦公室接受專訪時提到，這「絕對是朝正確方向跨出一大步」，他認為，此宣示將向川普發出非常積極的訊號，這就是川普關注的衡量標準。

▲博明建議台灣提升軍事訓練，他認為這有助於增加軍隊信心與凝聚力。（圖／翻攝《青年日報》臉書）

台灣社會長年爭議，增加國防預算、擴大軍購支出是否對中國的一種「挑釁」，博明對挑釁則有不同看法，他在專訪中直言：「示弱才是一種挑釁。」

▲烏俄戰爭滿3年，在台烏克蘭人23日齊聚抗議俄羅斯戰爭暴行。

博明表示，保衛自己的家園，比攻擊別人家來得更容易，若中國國家主席習近平認為自己可能會失敗，他就不會嘗試（武統台灣），唯有當習近平非常有信心獲勝時，他才會發動攻擊，台灣要做的就是讓習無法確定、沒有把握。



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