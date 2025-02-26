聯電人夫偷吃女同事！被嗆快槍俠　他急為bro說話：開開關關導致…

▲聯電一名人夫偷吃女同事，鹹濕對話遭正宮發現，憤而提告。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳韻如／新竹報導

新竹一對夫妻為聯電員工，但丈夫阿強(化名)卻疑似外遇女同事，兩人還互傳鹹濕對話，「不用為弟弟找藉口」、「我有感受到閉合->閉合->閉合導致…」。正宮發現後，憤而提告求償，但法官發現正宮提告時間已超過2年的侵權提告時效，因此駁回正宮之訴，全案仍可上訴。

根據判決，阿強夫妻兩人均在聯電工作，但正宮卻在2022年底至2023年間發現，阿強經常與女同事聊天，但當時正宮僅察覺有異，卻無證據，後來因阿強換手機，因此將舊手機交給未成年子女使用，她才發現阿強跟女同事的鹹濕對話。

對話中，阿強曾傳送「不是很了解我只吃高血壓偶爾來點鋅（壯陽用）」給女同事，而女同事則回應，「看樣子應該沒效，快的還是一樣快」、「我今天真的沒什麼動…還這樣」。

阿強見狀還回覆，「我有感受到閉合->閉合->閉合導致…恩恩」、「he is my brother，我需要說句話」、「有…隱隱約約地開開關關」、「壓迫著my brother…導致…恩恩」，足見雙方確實有發生性行為。

不僅如此，阿強還曾對女同事說，「今天抱著妳的感覺趴在妳胸前感受…」、「很舒服還有被妳摸摸頭哈哈」，由此可知兩人關係如同情侶般。

然而，最讓正宮生氣的是，女同事還傳訊息嗆她，「你哪個好同事說我跟阿強走很近，請他出來對質…你們夫妻的事跟我沒關係，要吵要打是你們的事，不用演給我看！」、「如果真的生病就請就醫！」正宮不堪受辱，氣得一狀告上法院。

不過，法官審理時發現，正宮早在2022年3月間就曾傳訊息給女同事，「我成全妳們，讓你們在一起」、「我沒關係，我讓出我的位子」等語，但正宮卻在2024年10月底才提起侵權訴訟，已超過了2年的時效，法官依法只能駁回正宮之訴，全案仍可上訴。