「北投阿婆甜不辣」闆娘遭夫羞辱25年　威脅淨身出戶：不分妳一毛錢

▲前北投阿婆甜不辣的老闆娘，痛訴來台25年的辛酸。（圖／翻攝自Google Maps）

圖文／CTWANT

位於台北市北投的古早味小吃攤「阿婆甜不辣」，是一間傳承80年的老店，深受在地人喜愛。然而家家有本難念的經，老闆娘與老公的感情不是很融洽，從中國來台灣打拚，卻受到不平等待遇，讓她忍無可忍，決定討回公道。

老闆娘在臉書社團「台北之北投幫（北投區＆士林區）」發文，提到自己來台灣25年，為了家賣力工作、撐起經濟，換來的是無盡委屈和羞辱，從小吃攤免費勞工到「領薪水的外人」。

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回想和老公一起經營小吃攤，還房貸、養孩子，卻整整6年沒拿過一毛錢。老闆娘每天辛苦顧攤，賺來的錢都花在女兒的食衣住行，反觀老公幾乎沒有付出，讓她覺得自己只是「勞工」，不是妻子。她每天的收入是1000元，到近幾年有1500元，可是生意好壞差很大，從幾百塊到2000元都有，假如公休就完全沒有錢。

老闆娘靠這些錢度日，除了養家、養女兒，連家中的清潔費、日常用品也得負擔，但老公不願幫忙，出現在攤位幫忙的次數寥寥無幾，一忙起來連上廁所和喝水的時間都沒有。心寒的是，老公完全不聞不問，還施以言語暴力，放任大伯在街上對她大聲辱罵，這些事情人盡皆知，包括街坊鄰居、隔壁攤販、熟客們。

老闆娘痛訴，只因為一句反駁，她就被威脅「淨身出戶」，導火線是某次看新聞意見不同，當時被老公怒罵：「妳滾回中國去，我一分錢都不會給妳跟『妳女兒』」，揚言要趕她們出門，更表示不會分財產給她，「我寧願捐出去，也不會分妳一毛錢！」

更傻眼的是，老公請的律師，辯稱「她每天收入1500～3000元，這20多年來，早該存了幾百萬！」這讓老闆娘氣炸，反問：「一個女人養家養女兒，每日辛勤勞作，難道不是應該要得到相對應的報酬？況且我每天領多少錢，客人與街坊鄰居皆有目共睹。我賺的錢，花在家庭、女兒身上，哪來的幾百萬存款？」

老闆娘感嘆24年婚姻，付出全被抹滅，老公還透過律師狡辯，說她這些年的努力都是「該做的」，更把她塑造成只會花錢，對家庭毫無貢獻、不勞而獲的女人，對此她問心無愧，自知這個家沒有她早就垮了，喊話「女人的付出，不該被當成理所當然！」

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