黃錦秋捲88會館案被拔官　愛徒咬出1事成關鍵

記者黃翊婷／綜合報導

前警政署政風室主任黃錦秋被指控前往88會館接受招待，法庭25日一審宣判，免除她的檢察官職務，並轉任檢察事務官。據了解，黃錦秋被拔官的關鍵，是因為黃的愛徒、新北地檢署檢察官王涂芝選擇全盤吐實，甚至控訴黃曾要求她「改口」。不過，黃錦秋仍堅持自己是清白的，後續一定會提出上訴。

▲黃錦秋（中間穿粉色上衣者）被指控前往88會館接受招待。（資料照／記者黃哲民攝）

回顧整起案件經過，2020年1月間警政署政風室在台北市衡陽路高級餐廳舉行尾牙，結束後由新北市刑大高層邀約，前往信義區某豪宅續攤歡唱，事後卻被發現，該豪宅就是88會館，負責人為名模錢帥君的男友、有「洗錢大亨」之稱的郭哲敏。

黃錦秋因被指控出入不適當場所，被法務部移送監察院彈劾，接著送往職務法庭議處，當日與她同行的新北地檢署檢察官王涂芝也同樣被移送至檢察官人事審議委員會議處。針對黃錦秋的部分，職務法庭25日一審宣判免除黃錦秋的檢察官職務，並轉任檢察事務官。

根據《自由時報》報導，導致黃錦秋被拔官的關鍵，就是黃錦秋的愛徒王涂芝，王涂芝全盤吐實，說詞與黃錦秋完全不同，她甚至控訴黃錦秋曾要求她「改口」，所以檢評會、懲戒法院才會認為黃錦秋涉及無視客觀事證，做不相符的辯詞。

面對一審判決結果，黃錦秋仍堅稱自己是清白的，續攤場地是同事訂的，該場地還有營利事業登記，「我沒想到水這麼深」、「我打開了潘朵拉的盒子」，這樣的結果對她和家人都很不公平，後續一定會提出上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。