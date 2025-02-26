　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「16歲高中妹妹」在哪　名醫發文尋人

「16歲高中妹妹」在哪　名醫發文尋人。（圖／翻攝郭成興臉書）

▲郭成興發文尋找，他2009年3月6日來台東後接生的第一個寶寶。（圖／翻攝郭成興臉書

記者陳俊宏／綜合報導

曾獲醫療奉獻獎、台東基督教醫院婦產科主任郭成興發文，要尋找他到台東後接生的第一個寶寶，「現在應該是個高中妹妹了」。

郭成興25日在臉書表示，這幾天看了22年前聖母醫院承擔台東生產的重擔，好多台東人在聖母醫院誕生，想想自己來台東16年了，多少寒暑，多少日夜，迎接了8000個新生命。

[廣告]請繼續往下閱讀...

郭成興指出，也會請醫院幫忙尋找，他2009年3月6日來台東後接生的第一個寶寶，現在應該是個高中妹妹了。而當事人將在3月6日滿16歲。

▼郭成興（右二）2019年獲頒第29屆醫療奉獻獎。左二為台東縣長饒慶鈴張貼紅榜恭賀。（圖／資料照／記者楊均典翻攝）

▲縣長饒慶鈴張貼紅榜恭賀郭成興醫師。（圖／記者楊均典翻攝）

對此，許多媽媽留言，「很榮幸兩個女兒能成為這8000個的一份子」、「謝謝郭醫師，台東人感謝您16年的辛苦，我們家是99年的元旦寶寶，很榮幸是8000名寶寶的其中一位」、「感恩郭醫師，我的三寶都是你接生的，謝謝你，有你真好。」

郭成興是台北人，原本在台北行醫，2009年開始於缺乏婦產科醫師的台東服務，接生3成以上嬰兒，由於求診個案眾多，夜間門診看至半夜11至12點已屬平常，24小時機動待命接生、急診輪值。

郭成興連續多年獲得「嬰兒與母親」雜誌讀者推薦，2019年獲頒第29屆醫療奉獻獎，也獲前副總統陳建仁譽為「孩子的守護神」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
503 2 1615 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣逆勢拔牙！　曾總賽後1句話超催淚
他21小時前就預言中華隊6：3　球迷驚：未來人！
西班牙三壘手失誤暴哭！中職1球星中槍　失誤糗事被翻出
中華隊2026經典賽預賽在東京？　有望對決大谷翔平、山本由伸
Melody離婚2年「新歡」曝光！　背景起底是王陽明遠親
中華逆勢拔牙成功！　MLB火速報導：難以想像的事情差點發生

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大媽搶公車博愛座！　怒嗆「我有上海護照」：台灣爛地方

明顯降雨！　「大怒神劇變」超過15℃時間曝

達美樂改「骰到6」力挺中華隊　網友狂刷道謝：真的6分啊！

「16歲高中妹妹」在哪　名醫發文尋人

台南Josh深夜發文「功成身退」　萬人道謝：感謝國師用心良苦

台南Josh紅到國外！球評封「詛咒人」照片曝　維基百科直接冠名

今變天！　全台有雨時間曝

睡過會變黃？她見床單變化驚喊「男友會掉色」　一票秒懂：還變薄

成立近20年「魔鏡歌詞網」突消失　廣告商揭背後原因

電暖器用一半冒煙…女氣炸爆料遭打臉「插錯插座」　網揭恐怖後果

騎士跨雙黃撞左轉重機 噴車底遭輾送醫不治 #內湖

南韓高速公路「高架橋崩塌」畫面曝光！8人遭活埋

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

酒駕被攔竟自燃機車！　苗栗男突點打火機丟油箱警驚呆秒制止

【泰格與雪兒】原來我可有可無

男僅訂單程機票去柬埔寨　航空公司＋航警聯手攔阻

#陳智菡 送花沒趕上 #吳春城 閃辭立委搭車離開院會

體驗越南無號誌過馬路！抓好時機才出發過程超驚險

【舅婆被整了XD】2歲弟玩小遊戲神回讓全家笑噴！

為存載具超商激烈爭執 網友驚覺：聲音好耳熟

大媽搶公車博愛座！　怒嗆「我有上海護照」：台灣爛地方

明顯降雨！　「大怒神劇變」超過15℃時間曝

達美樂改「骰到6」力挺中華隊　網友狂刷道謝：真的6分啊！

「16歲高中妹妹」在哪　名醫發文尋人

台南Josh深夜發文「功成身退」　萬人道謝：感謝國師用心良苦

台南Josh紅到國外！球評封「詛咒人」照片曝　維基百科直接冠名

今變天！　全台有雨時間曝

睡過會變黃？她見床單變化驚喊「男友會掉色」　一票秒懂：還變薄

成立近20年「魔鏡歌詞網」突消失　廣告商揭背後原因

電暖器用一半冒煙…女氣炸爆料遭打臉「插錯插座」　網揭恐怖後果

大媽搶公車博愛座！　怒嗆「我有上海護照」：台灣爛地方

快訊／印尼30分鐘連5震！　最大規模6.1

任容萱情人節遛Selina Q兒！　男友林柏澍神隱傳為金錢糾紛

鄧愷威熱身賽再登板！後援無失分K掉運動家重砲

會計師轉當應召女郎！　瞞父母3年「靠1招」沒出包

明顯降雨！　「大怒神劇變」超過15℃時間曝

富邦韓籍啦啦隊女神「姊妹在台驚傳觸法」！　辣跳三振舞遭開鍘

Melody男友也是第二春 喪偶9年…前妻身亡「竟與貴婦奈奈有關」！

黃錦秋捲88會館案被拔官　愛徒咬出1事成關鍵

孫易磊霸氣怒吼登上大聯盟官網！年輕投手挺身而出致勝關鍵

62歲 #陳雷 嗨唱金曲《歡喜就好》超穩唱功真的是寶刀未老啊！

生活熱門新聞

今變天！　全台有雨時間曝

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

「嚴重超速改回60公里」6千人連署提案　交通部拍板不調整

把握好天氣！　恐「對流雨大降溫」時間曝

台南Josh發功！外國球評：台灣1位男士有詛咒

快訊／長榮航空宣布：3月起全航班「全程禁用行動電源」

今晚變天2地轉陰雨　下周鋒面冷空氣雙襲「跳水式降溫」

頭獎得主從未現身？網傳陰謀論　釣出中獎人留言

成立近20年「魔鏡歌詞網」突消失　廣告商揭背後原因

1歲嬰燒到42度　壞死性腦病變住院4天逝

電暖器用一半冒煙…竟是「插錯插座」　過來人吐恐怖後果

台南Josh紅到國外！　球評封「詛咒人」照片曝

台南Josh發文「功成身退」　萬人道謝

「16歲高中妹妹」在哪　名醫發文尋人

更多熱門

相關新聞

影／急接生！暖騎士火速載婦產科醫師回醫院

影／急接生！暖騎士火速載婦產科醫師回醫院

台東基督教醫院婦產科主任郭成興，19日和兒子鐵道散步時，突接到產房緊急電話，當下的念頭只有拔腿狂奔，但路上卻因心臟不舒服有點喘，便想攔車求助，沒想到一名暖心女騎士二話不說就直接幫忙，才讓他及時趕上產房。

台東名醫狂奔接生　尋找熱心「摩托車天使」

台東名醫狂奔接生　尋找熱心「摩托車天使」

關鍵字：

郭成興

讀者迴響

熱門新聞

孫生、酷炫「交流女性私密片」證據曝光

大聯盟官網點名中華隊晉級3大英雄

今變天！　全台有雨時間曝

西班牙失誤送分哭了　球迷以為重播

大谷我們來了！中華隊經典賽前進東京

宋晟睿超狂美技影片看這裡

曾峻岳連飆3K關門：很爽！

再掌2026年經典賽兵符？曾總回應了

快訊／前總統府發言人丁遠超辭世　上週浴室滑倒撞到頭

快訊／不如歸去！　吳春城質詢突請辭立委高喊「哈雷路亞」　

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

賀中華隊勇奪WBC門票！手搖飲買1送1優包

台灣6比3勝西班牙！晉級經典賽正賽

西班牙三壘手失誤暴哭！　中職1球星中槍

曾子祐全隊唯一未上場　曾總透露原因

更多

最夯影音

更多

騎士跨雙黃撞左轉重機 噴車底遭輾送醫不治 #內湖

南韓高速公路「高架橋崩塌」畫面曝光！8人遭活埋

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

酒駕被攔竟自燃機車！　苗栗男突點打火機丟油箱警驚呆秒制止

【泰格與雪兒】原來我可有可無

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面