「16歲高中妹妹」在哪　名醫發文尋人

▲郭成興發文尋找，他2009年3月6日來台東後接生的第一個寶寶。（圖／翻攝郭成興臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

曾獲醫療奉獻獎、台東基督教醫院婦產科主任郭成興發文，要尋找他到台東後接生的第一個寶寶，「現在應該是個高中妹妹了」。

郭成興25日在臉書表示，這幾天看了22年前聖母醫院承擔台東生產的重擔，好多台東人在聖母醫院誕生，想想自己來台東16年了，多少寒暑，多少日夜，迎接了8000個新生命。

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郭成興指出，也會請醫院幫忙尋找，他2009年3月6日來台東後接生的第一個寶寶，現在應該是個高中妹妹了。而當事人將在3月6日滿16歲。

▼郭成興（右二）2019年獲頒第29屆醫療奉獻獎。左二為台東縣長饒慶鈴張貼紅榜恭賀。（圖／資料照／記者楊均典翻攝）



對此，許多媽媽留言，「很榮幸兩個女兒能成為這8000個的一份子」、「謝謝郭醫師，台東人感謝您16年的辛苦，我們家是99年的元旦寶寶，很榮幸是8000名寶寶的其中一位」、「感恩郭醫師，我的三寶都是你接生的，謝謝你，有你真好。」

郭成興是台北人，原本在台北行醫，2009年開始於缺乏婦產科醫師的台東服務，接生3成以上嬰兒，由於求診個案眾多，夜間門診看至半夜11至12點已屬平常，24小時機動待命接生、急診輪值。

郭成興連續多年獲得「嬰兒與母親」雜誌讀者推薦，2019年獲頒第29屆醫療奉獻獎，也獲前副總統陳建仁譽為「孩子的守護神」。