台南Josh深夜發文「功成身退」　萬人道謝：感謝國師用心良苦

記者黃翊婷／綜合報導

中華隊在WBC資格賽殊死戰以6比3擊敗西班牙隊，成功取得2026年世界棒球經典賽會內賽門票。YouTuber「台南Josh」的反指標神祕力量再次獲得網友關注，甚至連國外球評都注意到了，他昨日（25日）深夜11時許在臉書發文表示，「西班牙手作小國旗功成身退」，吸引超過1萬人按讚，還有不少獲得藍勾勾驗證的人留言，「感謝國師用心良苦」、「天才」。

▲台南Josh自製身披西班牙國旗的圖片。（圖／翻攝自Threads／tainanjosh）

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中華隊25日在台北大巨蛋以6比3擊敗西班牙，取得2026年世界棒球經典賽正賽門票。總教練曾豪駒賽後心情激動，直言這場勝利屬於全台灣球迷；「台灣隊長」陳傑憲也表示，相比12強，雖然心情像是洗三溫暖，但不後悔加入這次的陣容，他也有意再戰2026經典賽，期待和大家再與各國強敵交手。

而過去因為支持哪支球隊，該球隊就有極大可能輸球機率的YouTuber「台南Josh」，被網友調侃擁有反指標神祕力量，這次他不僅披上西班牙國旗、用膠帶製作西班牙國旗圖示，甚至因為有人舉牌「嗨嗨我是Josh，我支持西班牙」，受到外國球評關注，「有一位男士有個詛咒，支持誰，誰就會受詛咒」。

▲台南Josh賽後在臉書PO文「功成身退」。（圖／翻攝自Facebook／台南Josh）

賽事結束後，台南Josh在臉書發文表示，「西班牙手作小國旗功成身退」，該篇貼文很快便獲得超過1萬名網友按讚，大家紛紛留言開玩笑，「國際認證」、「科學的盡頭是詛咒，詛咒對方到對方煮粥」、「謝謝國師分享真的特級咒物」。

還有不少擁有藍勾勾認證的知名人士或品牌機關帳號留言，例如台北市議員李柏毅留言「感謝國師用心良苦」、知名台派網紅與女性主義者徐閉稱讚台南Josh為「天才」；就連國立科學工藝博物館小編也留言表示，「低成本特級咒物夏令營，講師募集中」，台南Josh還回覆道，「就說了不要放棄科學！」