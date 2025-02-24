尼加拉瓜贏台灣「沒特別情蒐」　球迷傻了：這就破解中華隊？

▲尼加拉瓜阿列古利亞（Benjamin Alegria）。（圖／記者楊舒帆攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

中華隊23日在世界棒球經典賽（WBC）資格賽第3戰中，以0比6遭尼加拉瓜完封，引發球迷議論。其中，就有人發現，尼加拉瓜球員表示，「沒有特別做情報蒐集」，就是在電視上看了一場比賽，讓他不禁直呼，「我們跟了那麼多場，他們只看兩場電視就能完虐我們，中華隊情蒐哪個環節有問題嗎？」

有網友在PTT的Baseball發文「尼加拉瓜看兩場電視就破解中華隊？」說他看到尼加拉瓜選手阿列古利亞（Benjamin Alegria）在迎戰中華隊，阿列古利亞表示：「沒有特別做情報蒐集，昨天看了一場比賽，今天會繼續關注。我知道台灣球員素質很好、能力很強。昨天的觀察還不夠，今天會繼續看。」

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看到這番話，原PO相當感嘆，「我記得我們的情蒐團隊還跑去日本看尼加拉瓜的熱身賽，我們跟了那麼多場，他們只看兩場電視就能完虐我們，中華隊情蒐哪個環節有問題嗎？」

貼文引發討論，「光看尼加拉瓜前面兩場就知道投手是這組最強了吧」、「就別人的臨場應變能力就比較好，在WBC禁止情蒐團隊即時在休息室輔助教練團的情況下，我們應變能力差的缺點就被放大」、「還真別說，看電視有多個角度分析，說不定效果還不差勒！」

還有人直嘆，「就像小聯盟的球隊去情蒐大聯盟的球隊，就算情蒐再多，本質上有一定的實力差距，不是靠情蒐就能彌補」、「你有60-70分，情蒐小組可以當外掛+10~20分。你本來就不及格」、「情蒐也沒用，更別提這次我們沒辦法拿即時畫面分析也沒辦法」、「情蒐不是神！不然派小學生去打也會贏。」