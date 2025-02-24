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新北校園割喉案前例　桃園家長怒：今天公祭明天忘記

短時間內連續發生學童校園持刀事件，家長們認為桃園市教育局（圖）應積極拿出對策解決。（翻攝國立教育廣播電台官網）

▲短時間內連續發生學童校園持刀事件，家長們認為桃園市教育局（圖）應積極拿出對策解決。（翻攝國立教育廣播電台官網）

圖文／鏡週刊

A先生說，去年5月，桃園八德某國小傳出一名小六男童天天帶刀上課，還霸凌恐嚇同學，甚至拿刀架在同學脖子上，由於該名男童並非特殊生，無法申請特教助理員，後來是校長請託，由奶奶入班陪讀，才改善他的偏差行為，當時還有議員幫男童請命，希望桃園市府專案處理，也建議將特教助理員從時薪制，改為較有保障的年聘制。

「短短半年，桃園又發生類似事件，校方只想把責任推給老師，教育局也沒有任何精進作為，難道非得出現如新北校園割喉血案般的慘劇，相關單位才會重視嗎？今天公祭、明天忘記！我們無法接受！」A先生等家長說，他們完全理解特殊教育的難處，但當特殊生對同學的人身安全造成危害時，教育單位就不能有鴕鳥心態，一定要提出具體的作法，維護多數學童權益。

倡議兒童權益的民進黨立委張雅琳表示，當學生們引發衝突時，校方第一時間顯然只想大事化小，放任導師及同班孩子們獨自面對恐懼，才導致家長與校方彼此對立的僵局。

張雅琳坦言，這起案件中顯然該特殊生從三年級就有類似狀況，學校應積極了解家長是否有陪伴孩子進行早期醫療介入，逐步識別、學習應對引發情緒失控的原因。另外本案中老師不僅在事發當下要冒著風險阻止更嚴重的衝突，後續還要協調家長與校方，其中壓力常人恐難以忍受，教育主管機關應訂定相關教師保護指引，讓老師們能有合宜標準程序可依循。

桃園市教育局說明表示，案發當天學校就有進行校安通報，輔導室也進入該班級實施心理輔導，學校依規請家長帶回學生在家輔導管教5日。後經家長同意，安排該生由特教助理員陪同，單獨於其他教室視訊上課，寒假前也召開個案會議，由校方、教育局、家長等相關代表共同討論後續處理。目前仍維持單獨上課模式，未來將再次召開會議，討論該生漸進式回歸原班級的期程及配套，並與其他家長確認後才會實施。

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