小六生持刀追同學　家長控校方吃案

▲桃園一名學童持膠台刀片企圖攻擊同學，還拿走老師桌上的美工刀，引發校園恐慌。圖為示意圖。



圖文／鏡週刊

去年底，桃園市某國小發生一起身心出狀況的特殊生持刀追逐、威脅同學的事件，讓學生及家長人心惶惶，而校方事後說法漏洞百出，也被家長質疑刻意隱匿。因這名特殊生引發的爭端不斷，已危害到其他同學的人身安全，多位家長出面向本刊投訴，呼籲校方及桃園市政府教育局正視問題的嚴重性，以確保學童安全及受教權。

投訴家長A先生轉述孩子的說法表示，當天早上學校安排拍攝團體畢業照，由於先拍攝教職員，所以導師暫時離開教室約30分鐘，期間班上一名特殊生，因向另一名同學借東西不成，竟情緒失控猛踹對方，接著還扯下切割膠帶的膠台刀片，企圖抵在對方脖子，該名同學慌忙逃離，其他同學也紛紛走避。

導師當天在班級群組將狀況告知家長，家長們聞訊紛紛詢問校方後續的處置方式，但校方卻不斷以「沒有人受傷」「沒那麼嚴重」「導師誤判狀況」等理由推託，不願對家長說明。

▲校園內發生學童揮刀事件，但校長竟在座談會上認為是家長把事情鬧大，引發家長不滿。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

不僅校方企圖大事化小，就連桃園市政府教育局也不當一回事，原說要等元旦過後的週五，才有空前往了解，家長無法接受，找立委萬美玲陳情，處理速度才加快。另一名家長B小姐表示：「本來說沒空的教育局，因萬美玲委員出面，立刻到校了解狀況，學校不久之後也召開座談會，但說法漏洞百出。」

更令人震驚的是，座談會上有家長突然表示，該名特殊生在事發前幾天就曾鬧跳樓，問學校是否知悉？如何處理？只見校方人員開始支吾其詞，後來才不得不承認，但仍避重就輕，說當天就已處理安撫，與本次事件無關。

▲有家長在座談會中指出該名特殊生，在事發前幾天曾鬧過跳樓事件。圖為示意圖。（翻攝《女心理師》劇照）

另一名家長C先生透露，該特殊生從三年級開始就是學校的頭痛人物，疑似有情緒控管問題，常暴怒、或破壞東西或打人，甚至鬧跳樓，也曾多次攜帶利器到校，當時就有透過立委萬美玲申請特教助理員，安排1週20小時陪讀，怎知他情緒一來，連助理員都被打傷，父母還為此賠過錢。

家長D小姐指出，擔任該特殊生的班導師壓力也很大，從他三年級開始，退的退、休的休，期間還出現沒有專任班導的情況。這次座談會，現任導師一開始就哭著反問校方：「是我小題大作嗎？」最後導師卻在家長群組發出聲明，表示未全盤了解狀況就告知家長，造成恐慌，深感抱歉並自我檢討，明眼人一看就知是被高層施壓，也讓許多家長為老師抱不平。

「短短半年，桃園陸續發生類似事件，校方只想把責任推給老師，教育局也沒有任何精進作為，難道非得出現如新北校園割喉血案般的慘劇，相關單位才會重視嗎？今天公祭、明天忘記！我們無法接受！」A先生等家長說，他們完全理解特殊教育的難處，但當特殊生對同學的人身安全造成危害時，教育單位就不能有鴕鳥心態，一定要提出具體的作法，維護多數學童權益。

桃園市教育局說明表示，案發當天學校就有進行校安通報，輔導室也進入該班級實施心理輔導，學校依規請家長帶回學生在家輔導管教5日。後經家長同意，安排該生由特教助理員陪同，單獨於其他教室視訊上課，寒假前也召開個案會議，由校方、教育局、家長等相關代表共同討論後續處理。目前仍維持單獨上課模式，未來將再次召開會議，討論該生漸進式回歸原班級的期程及配套，並與其他家長確認後才會實施。

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