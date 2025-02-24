　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

小六生持刀追同學　家長控校方吃案

桃園一名學童持膠台刀片企圖攻擊同學，還拿走老師桌上的美工刀，引發校園恐慌。圖為示意圖。

▲桃園一名學童持膠台刀片企圖攻擊同學，還拿走老師桌上的美工刀，引發校園恐慌。圖為示意圖。

圖文／鏡週刊

去年底，桃園市某國小發生一起身心出狀況的特殊生持刀追逐、威脅同學的事件，讓學生及家長人心惶惶，而校方事後說法漏洞百出，也被家長質疑刻意隱匿。因這名特殊生引發的爭端不斷，已危害到其他同學的人身安全，多位家長出面向本刊投訴，呼籲校方及桃園市政府教育局正視問題的嚴重性，以確保學童安全及受教權。

投訴家長A先生轉述孩子的說法表示，當天早上學校安排拍攝團體畢業照，由於先拍攝教職員，所以導師暫時離開教室約30分鐘，期間班上一名特殊生，因向另一名同學借東西不成，竟情緒失控猛踹對方，接著還扯下切割膠帶的膠台刀片，企圖抵在對方脖子，該名同學慌忙逃離，其他同學也紛紛走避。

導師當天在班級群組將狀況告知家長，家長們聞訊紛紛詢問校方後續的處置方式，但校方卻不斷以「沒有人受傷」「沒那麼嚴重」「導師誤判狀況」等理由推託，不願對家長說明。

校園內發生學童揮刀事件，但校長竟在座談會上認為是家長把事情鬧大，引發家長不滿。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

▲校園內發生學童揮刀事件，但校長竟在座談會上認為是家長把事情鬧大，引發家長不滿。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

不僅校方企圖大事化小，就連桃園市政府教育局也不當一回事，原說要等元旦過後的週五，才有空前往了解，家長無法接受，找立委萬美玲陳情，處理速度才加快。另一名家長B小姐表示：「本來說沒空的教育局，因萬美玲委員出面，立刻到校了解狀況，學校不久之後也召開座談會，但說法漏洞百出。」

更令人震驚的是，座談會上有家長突然表示，該名特殊生在事發前幾天就曾鬧跳樓，問學校是否知悉？如何處理？只見校方人員開始支吾其詞，後來才不得不承認，但仍避重就輕，說當天就已處理安撫，與本次事件無關。

有家長在座談會中指出該名特殊生，在事發前幾天曾鬧過跳樓事件。圖為示意圖。（翻攝《女心理師》劇照）

▲有家長在座談會中指出該名特殊生，在事發前幾天曾鬧過跳樓事件。圖為示意圖。（翻攝《女心理師》劇照）

另一名家長C先生透露，該特殊生從三年級開始就是學校的頭痛人物，疑似有情緒控管問題，常暴怒、或破壞東西或打人，甚至鬧跳樓，也曾多次攜帶利器到校，當時就有透過立委萬美玲申請特教助理員，安排1週20小時陪讀，怎知他情緒一來，連助理員都被打傷，父母還為此賠過錢。

家長D小姐指出，擔任該特殊生的班導師壓力也很大，從他三年級開始，退的退、休的休，期間還出現沒有專任班導的情況。這次座談會，現任導師一開始就哭著反問校方：「是我小題大作嗎？」最後導師卻在家長群組發出聲明，表示未全盤了解狀況就告知家長，造成恐慌，深感抱歉並自我檢討，明眼人一看就知是被高層施壓，也讓許多家長為老師抱不平。

「短短半年，桃園陸續發生類似事件，校方只想把責任推給老師，教育局也沒有任何精進作為，難道非得出現如新北校園割喉血案般的慘劇，相關單位才會重視嗎？今天公祭、明天忘記！我們無法接受！」A先生等家長說，他們完全理解特殊教育的難處，但當特殊生對同學的人身安全造成危害時，教育單位就不能有鴕鳥心態，一定要提出具體的作法，維護多數學童權益。

桃園市教育局說明表示，案發當天學校就有進行校安通報，輔導室也進入該班級實施心理輔導，學校依規請家長帶回學生在家輔導管教5日。後經家長同意，安排該生由特教助理員陪同，單獨於其他教室視訊上課，寒假前也召開個案會議，由校方、教育局、家長等相關代表共同討論後續處理。目前仍維持單獨上課模式，未來將再次召開會議，討論該生漸進式回歸原班級的期程及配套，並與其他家長確認後才會實施。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980


更多鏡週刊報導
【新聞傳真】學生鬧跳樓持刀威脅同學　桃園家長控校方隱匿無作為
【校園揮刀被吃案1】學童脫序動粗持刀未通報　立委出面校方、教育局才處理
【校園揮刀被吃案2】學童易暴怒成校園頭痛人物　老師為保護學生建立逃難SOP

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
中華隊2敗！一日球迷問「為何不派12強人馬？」　內行曝原因
下波「大變天」　鋒面+冷空氣襲時間曝
徐乃麟捍衛3歲外孫開戰酸民！　氣炸提告：絕不會放過你
中華隊0：6遭對手完封　林佳緯下場怒摔手套嚇到球迷
快訊／10級強風來了　今最冷「5縣市大雨」
快訊／國道今晨事故　成立應變小組
德大選出口民調　在野黨領袖梅爾茨可望接總理
快訊／澤倫斯基：我願意放棄總統職位　換取和平或北約支持

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

小六生持刀追同學　家長控校方吃案

快訊／國道今晨事故　成立應變小組

詐團手法又翻新！「紙本郵寄一信件」照做就上當了

國道一號11車事故「連續3次追撞」！事故現場曝光

台中平頭男連開10多槍「還有共犯」！落網畫面曝光

宜蘭2車相撞都翻車「烏龜躺」水溝中　5人送醫

女博士好心借住「慘遭無套」懷孕墮胎！碩士男寄信恐嚇下場慘了

快訊／抓到了！台中平頭男「心情不好」狂射10多槍　逃13小時落網

15歲無照少年車禍肇逃3路口猛撞3車　5人受傷自己也進ICU

國道1號2死車禍「恐怖拋飛畫面曝」！國道警籲：一定要繫安全帶

妻連問2陷阱題　直男老公抓訣竅機智回答過關XD

快速道路遇臨檢！車門一開「炸出6猴」跳護欄狂奔

#盧秀燕 現身柯父靈堂捻香弔唁　「保佑柯家大小平安」

陳美鳳骨裂「4猛男當轎子」　康康:跳到我都有反應XD

戴佩妮唱完〈你要的愛〉雙手合十懷念大S...

跟爸爸練習排球瞄一個太準！把女兒手機擊落XD

#台中 居民排一列「等著倒垃圾」網讚爆：超級有素質

宋羽葤公開對質小優音檔　「謠言的源頭就是妳！」

【超級大E狗】聖伯納犬讓路人摸好摸滿XD

爸爸用手機視訊好奇寶寶瞪眼湊近看：讓偶看看是誰？

小六生持刀追同學　家長控校方吃案

快訊／國道今晨事故　成立應變小組

詐團手法又翻新！「紙本郵寄一信件」照做就上當了

國道一號11車事故「連續3次追撞」！事故現場曝光

台中平頭男連開10多槍「還有共犯」！落網畫面曝光

宜蘭2車相撞都翻車「烏龜躺」水溝中　5人送醫

女博士好心借住「慘遭無套」懷孕墮胎！碩士男寄信恐嚇下場慘了

快訊／抓到了！台中平頭男「心情不好」狂射10多槍　逃13小時落網

15歲無照少年車禍肇逃3路口猛撞3車　5人受傷自己也進ICU

國道1號2死車禍「恐怖拋飛畫面曝」！國道警籲：一定要繫安全帶

韓劇《外傷重症中心》爆紅　醫院「賠錢科別」曝

DeepSeek如「AI版TikTok」　專家預測：未來12個月內被取代

「藍8綠4」立委危險名單曝！　最可能進入罷免二階

下波「大變天」　鋒面+冷空氣襲時間曝

中華隊2敗！一日球迷問「為何不派12強人馬？」　內行曝原因

王大陸「閃兵未遂」313入伍！遭《暴走女外科2》切割…2工作飛走

唐綺陽運勢／巨蟹會破財！天蠍感情「宜保持距離」雙子處女桃花超旺

全台急診塞爆！　醫護缺工恐爆離職潮

任德國總理呼聲高　梅爾茨：歐洲防衛須不靠美國自主

小六生持刀追同學　家長控校方吃案

陳美鳳骨裂「4猛男當轎子」　康康:跳到我都有反應XD

社會熱門新聞

快訊／國道今晨事故　成立應變小組

即／台中市議員古秀英嚴重車禍！　父傷重不治

女博士好心借住「慘遭無套」！碩士男慘了

國道一號11車事故！連續3次追撞

詐團手法又翻新！刑事警察局示警

即／猛轟10多槍！台中男逃13hrs雲林落網

獨／台中10多聲槍響！女住戶窗台被轟成馬蜂窩

人行道停車新規　基隆警3 ／ 1加強取締

無照少年肇逃撞3車　5人受傷自己也進ICU

台中平頭男亂開10多槍　鄰居驚魂

國道1號2死車禍　恐怖拋飛畫面曝

台中平頭男連開10多槍落網！共犯也被抓了

牙醫偷吃太鼓老師　妻外流性愛片慘了

南彰化16年「類酒店」驗名遠播　違建強拆夷為平地

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

澤倫斯基：我願意放棄總統職位換取和平

快訊／國道今晨事故　成立應變小組

4縣市低溫特報！冷氣團南下跌破10度

別一起吞！4保健食品「搭配禁忌」曝

王牌徐若熙回歸「好消息」　曾總檢討殘壘多

即／台中市議員古秀英嚴重車禍！　父傷重不治

快訊／10級強風來了　今最冷「5縣市大雨」

中華隊0：6遭對手完封　林佳緯下場怒摔手套嚇到球迷

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

中華隊2敗！一日球迷問「為何不派12強人馬？」　內行曝原因

女博士好心借住「慘遭無套」！碩士男慘了

中華隊附加賽加開售票　全區票價500元

徐乃麟捍衛3歲外孫開戰酸民！

不用量體重！「4徵兆中2」＝脂肪燃燒中　醫：放屁變多了

更多

最夯影音

更多

妻連問2陷阱題　直男老公抓訣竅機智回答過關XD

快速道路遇臨檢！車門一開「炸出6猴」跳護欄狂奔

#盧秀燕 現身柯父靈堂捻香弔唁　「保佑柯家大小平安」

陳美鳳骨裂「4猛男當轎子」　康康:跳到我都有反應XD

戴佩妮唱完〈你要的愛〉雙手合十懷念大S...

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面