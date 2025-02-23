女博士好心借住「慘遭無套」懷孕墮胎！碩士男寄信恐嚇下場慘了

▲女博士好心收留男碩士，發生性行為時叮囑對方不能射在裡面，對方卻違反規定害她懷孕。（示意圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

新竹一名張姓男碩士透過舞蹈工作坊，認識了女博士教授小羽（化名），張男向對方借住客廳，接著連續2天合意發生性行為。怎料張男竟趁著小羽無法反抗時，未使用安全措施進行性行為，接著又傳訊息恐嚇，嚇得小羽報警提告。後續張男除了被判拘役50天，還需要賠償35萬元，得不償失。

根據判決書內容，小羽2022年1月間參加舞蹈工作坊，期間認識了張男，張男向她聲稱，自己平常住在車上，因為天氣寒冷，希望能到她家的客廳借住，於是便答應了下來。

來借住的2天時間，小羽與張男連續合意發生性行為，當時小羽有明確告知，不得體內射精。怎料張男卻趁著她服用安眠藥物、陷入昏睡的機會，未使用安全措施進行性行為，違反了2人的約定。

▲女博士好心收留男碩士，發生性行為時叮囑對方不能射在裡面，對方卻違反規定害她懷孕。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



小羽隔天發現身體有異，質問了張男才知道發生什麼事。後來小羽生理期延遲，驗孕以後發現懷孕，需要使用藥物流產，導致她的身心嚴重受創。

怎料張男做了這些事，非但沒有好好對待小羽，反而是不斷傳訊恐嚇，包含「上床、生殖衝動、無套」等話語，更威脅「兩點半發同事，這邊給你的訊息也都會CC同事」、「已發出第一封信給你同事，接下來會是我們42位共同好友，最後會是臉書3千追蹤粉專以及上萬追蹤的YouTube」、「可以先收信了解一下，若仍無意見的話，今天會開始分享給好朋友們」等話語，嚇得小羽決定報警處理。

新竹地院法官考量，張男因為不滿小羽提告，反覆傳送信件與文字訊息，藉此發洩情緒，導致小羽精神壓力極大，且雙方並未達成和解，因此依照恐嚇危害安全罪，判處拘役50天。至於民事的部分，民事庭的法官衡量小羽為博士學歷、現為大學教授，綜合考量雙方的社會地位、經濟狀況後，判張男須賠35萬元。