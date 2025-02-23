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休旅車自撞！台中市議員古秀英一家6口車禍　父重傷搶救中

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲台中市議員古秀英今搭乘先生的車，在台8線15K附近自撞，右側車頭全毀，車上共6人輕重傷。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

台中市原住民市議員古秀英今(23)日上午發生車禍，車上共6人輕重傷，台中市消防局獲報後出動3輛救護車，分別將傷者送往台中榮總及東勢農民醫院救治，許多關心議員的民眾紛紛打電話關心傷勢。

台中市消防局上午9時47分接獲報案指出，台8線15K和平區東關路三段238號前發生自小客車自撞車禍案件，有多人受傷需要協助。立即派遣第二大隊、轄區和平分隊等共計3個單位，出動各式消防車3輛、救護車3輛、消防人員13名前往救。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

救護人員迅速到達現場發現為1輛休旅車車禍，共計6名傷者送醫，和平91載送1男性(約90歲)傷者OHCA，送往東勢農民醫院後轉中國附醫急救。和平92載送3名傷者：江男(約70歲)口鼻出血，鄭女 (約80歲)腳部開放性傷口，古秀英議員肩膀疼痛，均意識清醒送往台中榮總醫院。

東勢91載送2名傷者：男童(約6歲)及1女童(約7歲)均意識清醒無明顯外傷，送往台中榮總醫院。古秀英表示，感謝鄉親的關心，自己傷勢肩膀疼痛，經X光檢查骨頭有裂傷，倒是自己父母親比較嚴重，慶幸小孩子都平安。

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