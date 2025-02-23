台南殯儀館天天爆滿！豎靈區塞爆...家屬嘆：沒地方祭拜

▲台南殯儀館內的一般豎靈區爆滿，許多家屬只能等其他喪家完成出殯移出後才能使用。（圖／CTWANT）

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自春節後，台南市立殯儀館豎靈區可以說大爆滿，家屬把大體放到冰櫃，只能等其他喪家出殯後有空位再放。對此，台南市殯葬管理所表示，南區殯儀館豎靈區長達半個月持續客滿。

據《中時新聞網》報導，台南市立殯儀館地下室有55處一般豎靈區，不過豎靈需求近年增加，再設53處無煙豎靈區，總共108處，近日卻大爆滿。台南市殯葬管理所表示，今年冬天天冷引發心血管與呼吸道疾病加上流感，讓殯儀館喪加大增，豎靈區長達半個月都是客滿。不少家屬抱怨，大體放到冰櫃沒地方擺靈位祭拜，只能等其他喪家出殯才有空位。

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台南市殯葬管理所說，這是2年前疫情降級以來罕見狀況，館內221個冰櫃每天平均放170多具大體，入殮停柩的116處守靈區持續9成滿，火化場原定每天處理40具大體，現在處理50具，火化數視喪家選日，如果黃曆出殯吉日就增加。

為解決問題，台南市殯葬管理所表示，維修中的崇德廳重新啟用會投入豎靈或用於停柩，今年中旬第1火化場會有6座全新的火化爐，可望紓解爆滿情況。

此外，台南市殯葬管理資訊服務網表示，鑒於台南殯葬業競爭日益激烈，近來接獲民眾反應疑似有黑道分子以不正當手段介入殯葬服務業，該業者為了爭取業績，先以低價廣告吸引消費者，後在契約細節上動手腳，導致喪家在失去親人最脆弱的時刻，事後卻要面對龐大的喪葬支出！

臺南市政府民政局提醒消費者，切莫聽信不肖業者或接受廠商誘導，訂約前應詳閱契約內容，契約未載明之費用，無請求權；業者亦不得於契約簽訂後，巧立名目，強索增加費用。業者倘違反上述情形，應限期改善，未改善者處新台幣3萬以上15萬元以下罰鍰。

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