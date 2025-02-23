10年價翻10倍！「台灣黑金」越放越值錢　業者：比晶片還難買

▲頂級的老菜脯數量稀少，1斤要價甚至破萬元。（圖／三立新聞網）

圖文／CTWANT

「老菜脯」是廣東潮汕地區的漢族傳統名菜之一，主要原料為蘿蔔，經長時間醃漬後，色澤光潔、皮柔肉酥、香脆可口，有消食開胃的功效，其中又以10年以上的陳年老菜脯最為上乘，要價也不便宜，身價可以翻漲10多倍，因此又有「黑金」之稱。對此，就有業者直言，頂級的老菜脯數量稀少，1斤要價甚至破萬元，「比晶片還難買」。

根據《三立新聞網》報導，布袋東港社區合作社林渝捷表示，菜脯新鮮時很便宜，放了幾年就會開始慢慢增值，每年都會增值。菜脯製作工廠第四代老闆邱弘涵透露，製作老菜脯的過程繁複，不是只要存放就好，還要留意變化，如果太濕就要拿出去曬，因此20年以上的老菜脯要價不菲，1斤甚至破萬元，「比晶片還難買」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據了解，「菜脯」是以不去皮的白蘿蔔，使用粗鹽不斷地攪拌與壓水，待去除水分後放入缸甕內，使用大石頭放在木板上壓住白蘿蔔使其加速脫水，約5日後，將其取出日曬1天，手觸摸不沾黏且軟時，即换置缸甕內密閉上蓋靜置陰涼處，1年後即完成。使用粗鹽醃製的白蘿蔔，抑制雜菌生長，菜脯靜置3年後變成褐色、15年成深褐色，待20年後，就會變成黑色。

由於「耐鹽性菌株」長期進行發酵反應，菜脯經長時間脫水後，會自然產生鹽巴結晶體，這是正常現象，醃漬過程會產生水分，使菜脯變色。有著「台灣黑人參」美譽的老菜脯，遵循古法經過醃、壓、翻、曬4道工序，再經過20年以上的發酵，具有特殊風味及香氣，能夠讓開胃、促進食慾。

延伸閱讀

▸ 一隻阿圓睡醒驚見「信用卡遭盜刷21萬」 細查竟是外送平台

▸ 親家年前過世…公婆「沒送花籃」還要媳當面報告 她氣炸：老師的水準？

▸ 原始連結