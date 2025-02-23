扯「惡鬼反噬」騙補陰庫！夫妻月付9萬險破產　無良道士下場出爐

▲黃姓道士佯稱「作法補陰庫」，長期詐騙台中夫妻檔。



圖、文／CTWANT

1名黃姓道士見台中1對夫妻篤信關聖帝君及濟公襌師，認有機可乘，自民國107年1月間起至111年3月間止，陸續向對方佯稱需向新北市金山區鳯林仙「補陰庫（又稱補財庫）」，每月需作法事，方能承接裝盛世間財富，共計詐得351萬元。事後，黃男賠償300萬元達成和解，遭判刑1年6月，緩刑5年。

判決書指出，黃男見劉姓女子及其配偶篤信關聖帝君及濟公襌師，認有機可乘，自民國107年1月間起至111年3月間止，陸續向劉女佯稱需向新北市金山區鳯林仙「補陰庫」，每月需作法事，方能承接裝盛世間財富，每次費用約需8至10萬元云云，致劉女陷於錯誤，接續每月支付9萬元，共計詐得351萬元。

後劉女已無資力再支付「補陰庫」費用，黃男遂佯稱「會遭惡鬼反噬」云云，讓劉女先後於111年10月7日、同年10月29日，依指示分別匯款9萬元、10萬元，合計共詐得370萬元得手。嗣劉女對黃男提出「補陰庫」、地府通行證及偕同至新北市金山區鳳林仙廟觀看補陰庫過程之要求，黃男一再推拖，劉女始悉受騙。

被告對於上開詐欺取財之犯罪事實，坦承不諱，惟另辯稱「我收取的『補陰庫』金額沒有那麼多，我為劉女每年作法會的時間都是選天赦日，還要扣除與劉女生肖相衝及不宜祭祀的日子，作法會的次數107年共計3次、108年共計4次、109年共計4次、110年共計3次、111年共計3次」云云。

一審認為，道教信仰固有所謂「補陰庫」，以消災、赦罪、解厄、植福、進財之禮俗，然依道教習俗，法會金額少者僅需數百元，被告每次卻收取9萬元，堪認被告有藉詞使人誤信之情形，顯係利用人性弱點，使劉女陷於錯誤而交付財物，其目的、方法、結果，欠缺社會正當性、相當性，詐欺取財之犯行甚為明確，處3年徒刑。

案經上訴，台中高分院審酌，被告為成年且智識成熟之人，竟利用其為道士，而劉女篤信關聖帝君及濟公襌師之機會，佯以「補陰庫」宗教法會名義訛詐劉女，所為誠應非難，考量被告與劉女以賠償320萬元成立調解，並已給付150萬元等情節，最終依詐欺取財罪處有期徒刑1年6月，緩刑5年，全案確定。

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