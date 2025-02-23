花蓮男遭攔查謊報姓名！鄰居路過喊綽號　通緝犯身分曝光

▲男子遭員警盤查一直謊報身分企圖矇混。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮縣警察局玉里分局樂合派出所員警日前晚間執行巡邏勤務，行經樂合溪橋時，發現一名男子剛從附近檳榔攤走出來，見巡邏車經過後，目光閃爍、神色緊張；呂員察覺異狀，立即上前盤查。男子起初不斷謊報身分，試圖蒙混過關，未料最後卻栽在鄰居的「神助攻」！

玉里分局表示，盤查過程中男子故作鎮定，試圖配合警方調查，但言詞卻前後矛盾，先是謊報身分，接著又聲稱已改過姓名，自以為能矇混過關，不料，警方透過警用小電腦始終無法查詢到該男子的身分資料，進一步引起員警的懷疑；此外，男子雙手顫抖、神情不安，甚至頻頻嚼檳榔來掩飾緊張情緒，讓警方更加篤定其身分不單純，極可能是為了躲避查緝！

▲▼鄰居走來喊男子綽號，暴露了男子真實身分。

就在此時遠方一名路人剛好經過，看見男子後，隨口打招呼，彷彿見到熟人。警方趁機詢問：「你們認識嗎？」未料這名路人毫不猶豫地回答：「當然認識啊！他是我鄰居，我們都叫他○○（綽號）。」鄰居的一番話，瞬間戳破男子的謊言，眼見身分已遭拆穿，男子自知無法再狡辯，只能主動坦承自己確為通緝犯，警方隨即將其逮捕，詢後移送花蓮地方法院歸案。

玉里分局長黃清暉表示，警方透過細膩觀察與縝密查證，成功查獲通緝犯，充分展現警方專業執法能力，最後呼籲，「法網恢恢、疏而不漏」，為維護治安絕對嚴正執法、打擊犯罪；也請民眾遇有可疑不法情事請立即提供相關犯罪情資，一同來守護花蓮南區3鄉鎮。