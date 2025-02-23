高雄豬腳店停業！疑前員工爆料「沒特休、買低價豬腳」：就繼續騙

▲店家決定停止營業。（圖／翻攝自Facebook／紅鼻子豬腳專賣）

記者曾筠淇／綜合報導

開在高雄的紅鼻子豬腳專賣店日前宣布他們要停止營業，因為不管是失控的物價、電費、工資調漲還是缺蛋之亂，都讓他們覺得再經營下去也沒有太大意義。只是文章一出卻挨批，還有疑似是前員工的網友留言爆料。不過針對指控，紅鼻子豬腳專賣店目前尚未回應。

臉書粉專「紅鼻子豬腳專賣」發布「紅鼻子豬腳十全店聲明啟事」，宣布停止營業的消息。他們感謝長期支持的顧客，並說近年來物價失控、每年多次調漲的電費和工資、缺蛋的問題，以及豬肉暴漲甚至出現供應不足的狀況，這些因素都對他們這樣的小吃店造成了嚴重打擊。

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店家坦言，對於這些問題，他們看不到結束的盡頭，讓老闆感到非常疲憊，「說真的我們的政府政策是這樣，再經營下去也是沒什麼意義」。既然多年辛苦經營的獲利在最近2、3年內被侵蝕掉，不如把更多的時間留給自己，也少一點煩惱。

只是文章底下，卻有不少網友直搖頭，團購達人486先生也留言「沒本事倒閉，活該」。但也有些網友替店家說話。

其中有一名疑似是前員工的網友則留言指出，「在場各位就是沒在這位『開明』的老闆底下做過事，才會跟著他一起怪政府，幫他抱不平」。

該網友說，「營運永遠只想著壓成本，壓縮員工的福利，完全違反勞基法，沒特休、國定假日應給的兩倍薪資也都沒有確實給、計算薪水的方式也是自己發明、不透明公開計算方式，員工都不知道被扣了什麼錢」。

▲網友留言爆料。（圖／翻攝自Facebook／紅鼻子豬腳專賣）

接著該網友也指出，「標榜招牌的腿庫也都是買市場低價的德國豬腳，根本與民眾認知的『油油肥肥』的腿庫飯相差甚遠，全是柴肉，有吃過的客人都清楚品質有多糟，還很好意思的一直漲價」。最後他更直呼，「貴店老闆就繼續騙社會大眾，慢慢打悲情牌去掩蓋你缺乏身為生意人的良知跟職業道德～你老爸穩固的事業都快被你搞垮了」。

針對該名網友的指控，《ETtoday新聞雲》稍早透過訊息方式嘗試聯繫店家，但截稿前尚未取得回應。