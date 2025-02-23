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大科技執法時代來臨！　全台開單3年暴增330％

▲全台將進入「大科技執法時代」。（圖／記者李毓康攝）

▲全台將進入「大科技執法時代」。（圖／記者李毓康攝）

記者張靖榕／綜合報導

台灣因各種交通沉痾而有了「交通地獄」的惡名，為擺脫現況，各地科技執法點位持續增加，截至2024年底已超過743處，去年科技執法舉發違規件數達84萬件，相較2022年的19萬件，增加了64萬件，增幅達330%。交通部預計於3月修法，允許各縣市將交通違規罰鍰收入用於科技執法設備與執法費用，正式邁入「大科技執法時代」。

根據警政署統計，截至2023年底，全台科技執法點位已達743處，其中桃園市設點最多，共有155處，其次為新北市101處、高雄市78處、台南市53處。

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在交通違規舉發總量方面，2023年警方取締、民眾檢舉與科技執法合計舉發1500萬件，其中科技執法占84萬件，約占6%。

《中國時報》報導，交通部指出，科技執法點位的事故數據顯示減少趨勢，2024年，該類設點周邊交通事故數減少2443件，死傷人數減少1571人，對比去年共發生1.1萬起事故，導致6503人死傷。

根據現行《道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法》，各縣市政府須將交通違規罰鍰依比例分配，其中六都需分配99%，非六都則為75%，其中至少12%需優先用於交通執法與安全改善。

近期交通部預告修法，新增罰鍰收入用途，包括科技執法設備費用、交通執法與協勤費用、道路交通安全環境改善。此外，原先「優先支應」的規範將改為指定用途，以確保罰鍰收入能確實投入交通安全領域。

依據修法規畫，新制預計3月正式上路，屆時全台將進入大科技執法時代，未來道路安全與違規管理將更依賴智慧科技輔助，對駕駛人而言，交通法規的執行將更加嚴格。

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