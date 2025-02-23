美軍少將罕見現身漢光兵推、坐顧立雄旁！照片急刪換　國防部回應

▲國防部長顧立雄主持「漢光41號演習」高階幹部圖上兵推，傳出美軍印太司令部聯五次長巴傑隆少將，坐在顧立雄左側，但照片已刪除換圖。（圖／軍聞社）



文／中央社

國軍「漢光41號演習」高階幹部圖上兵推21日結束，軍聞社所發布的照片疑似出現美軍印太司令部聯五次長的名牌。國防部22日回應，國軍與友盟國家維持常態訓練交流，藉汲取實戰經驗，提升國軍整體戰力，有關執行細節沒有評論。

軍聞社21日報導，國軍「漢光41號演習」高階幹部圖上兵推21日結束，國防部長顧立雄肯定全體參演官兵辛勞，並提出「檢討兵力結構調整，籌建不對稱關鍵戰力」等重點工作指導，期勉持續強化戰備訓練，為防衛作戰奠定成功基礎。

聯合報22日報導，軍聞社21日發布的新聞圖片，顧立雄左手邊位置名牌為「印太聯五次長」，英文為「J5 Maj General」，即為美軍印太司令部聯五次長巴傑隆（Major General Jay M. Bargeron）少將，並指軍聞社目前已更換為裁切後照片。

國防部22日晚間對此回應，國軍與友盟國家維持常態訓練交流，藉汲取實戰經驗，提升國軍整體戰力，並建立緊密夥伴關係及安全鏈結，促進區域和平穩定。有關執行細節沒有評論。

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲對中央社記者表示，對於美軍將領來台，可抱持平常心以對，且美軍將領來台已有前例，例如2020年11月時任美軍印太司令部情報處長史都德曼（Michael Studeman）也曾被報導造訪台灣。

蘇紫雲指出，台美軍事交流建立在互信基礎情況下持續深化，類似軍事合作因具機敏性，各國多半秘而不宣。此次傳出印太司令部聯五次長參與漢光兵推，反映出川普政府除了將對台軍援資金解凍，透過美日韓3國外長會議、美日元首峰會等場合重申台海和平，更是以實際行動來落實。

▼顧立雄身旁有美軍印太司令部聯五次長巴傑隆少將的名牌。

