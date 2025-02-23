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急診壅塞「已達前所未有嚴重」！急診醫學會緊急發文求救

▲桃園市張姓男子今年2月前往桃園市某醫院掛急診，過程中因身上錢不足與護理師起爭執，竟推擠與掐住護理師頸部妨害執行醫療業務，經警方到場制止送辦。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲台灣急診醫學會表示，今年急診壅塞情況已達前所未有的嚴重程度。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

台灣的醫療相當方便，無論是小感冒或是緊急狀況，幾乎都能得到妥善治療。不過，台灣急診醫學會22日發出公告，指稱「今年急診壅塞情況已達前所未有的嚴重程度」，同時給出建議，希望政府機關能夠正視、採取有效行動。

急診醫學會22日在臉書發文，指稱今年急診室壅塞情況已達前所未有的嚴重程度，若是問題持續，將引發急診醫護人員大規模離職，進一步削弱醫療體系的承受能力，對病人安全、醫療品質造成嚴重影響。急診醫學會對此提出4點建議，呼籲政府機關正視、採取有效措施，建議分別如下：

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一、急診壅塞的現況與原因

台灣急診壅塞本質為急診住院待床壅塞，急診出口阻塞，急重症病人被迫滯留急診。根本原因在於可利用住院床位不足，而非流感、腸胃炎等輕症病人所造成入口擁擠。

近期多數醫院因各種原因關閉病房，壅塞更加嚴重。

病房護病比限制：護理人力不足，導致醫院關閉病房，急診住院待床病人滯留情況加劇。

床位調度分配問題：醫院在急診與門診預約住院床位分配失衡，未能有效分配調度資源，造成急診壅塞。

▲桃園市八德區朱姓男子8月11日與哥哥口角，竟在住家灑滿柴油欲縱火，所幸遭哥哥及時制止報警強制送醫。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲台灣急診醫學會表示，今年急診壅塞情況已達前所未有的嚴重程度。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

二、建請政府機關採取的解決方案

短期應變措施

提高急診住院配床比例：醫院應在急診壅塞時，強制開放病房，各病房彈性接收病患，紓解壅塞。

強化加護病房（ICU）資源調控：壅塞期間對ICU床位進行列管，必要時由中央介入調控，確保資源的合理分配。

增加壅塞時所需急診醫護人力，以維護醫療照護品質，並避免人員burnout過勞。

強化分級醫療：鼓勵輕症下轉並監測轉診案例，避免不必要轉診。

長期改革方案

建立急診緊急應變機制：訂定「急診緊急狀態應變機制」，編列公務預備金，於緊急狀態時，支應應變措施的經費來源。醫院間共同協力解決壅塞問題。

調整健保支付：在「急診緊急狀態應變機制」中，調整健保支付政策，鼓勵醫院在急診壅塞時，收治急診病人，確保病患安全。

推動急診住院替代選項：例如推廣急診在宅急症照護、OPAT醫療模式，減少急診住院待床，降低急診壅塞風險。

設立監測機制：監測各醫院可利用病床數，關床數以及急診住院配床比例，掌握各醫院住院實際可用床位數據，作為政策調整依據，確保資源的合理分配。

三、結論

急診壅塞問題並非僅限於急診端，而是整體醫療體系的問題，根本解決方案應從病房管理、健保給付調整、護理人力配置等方面入手。

本會建議設立「急診緊急應變機制」，確保未來在突發狀況下，能夠迅速啟動相應措施，以減少對醫療體系的衝擊。 本會將積極推動政策變革，確保急診壅塞問題獲得有效改善，保障病人安全，維護醫療品質，並關注急診團隊的過勞耗竭，建構韌性醫療體系！

台灣急診醫學會

2025年2月22日

對此，急診醫師白永嘉也分享了貼文，認同急診醫學會的建議，也希望政府能夠正視攸關全國人民的危機。若是問題持續，恐怕真的會引起醫護人員大規模離職、削弱醫療體系的承受能力，對於病人的安全、醫療的品質造成嚴重影響。

 
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