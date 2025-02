美解凍對台軍援　學者：台灣安全是川普對中戰略重點

▲川普政府解凍對台軍援。(圖/路透)



文/中央社

路透社報導,美國總統川普政府釋出先前凍結的53億美元外交援助,包括用於台灣計畫的8.7億美元。學者分析,川普政府的戰略目標是應對中國挑戰,而台灣安全議題是核心重點,因此解凍預算提供台灣軍援。

路透社報導,美國總統川普(Donald Trump)政府釋出先前凍結的53億美元外交援助,主要用於安全和反毒計畫,安全豁免包括用於台灣計畫的8.7億美元、協助菲律賓安全部隊現代化的3.36億美元等。

台大政治系副教授陳世民告訴中央社記者,川普上任凍結所有對外援助經費,也包含美國前總統拜登(Joe Biden)任內撥款給台灣但尚未撥給台灣的軍援,而現在川普政府解凍對台軍援,則呼應美國國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)日前提到,美國從今以後的優先要務是對抗中國,而應對中國挑戰的核心就是台海安全議題。

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲指出,美國目前轉移戰略設定就是「重亞輕歐」,而美日韓3國外長會談強調維護台海和平穩定的重要性,日本首相石破茂與川普進行峰會亦提及「維持台海和平與穩定至關重要」,都凸顯台灣的重要性。

蘇紫雲說,總統賴清德日前宣示國防預算將提升至占GDP的3%,以及強調促進台美貿易平衡,都是台灣展現與美國合作的意向,基於上述背景,川普政府解凍援外資金包含台灣的安全援助「理所當然」。

至於解凍資金包含協助菲律賓安全部隊現代化的3.36億美元,陳世民指出,川普政府所重視的印太安全議題是相互連動,菲律賓與美國是軍事同盟,而菲律賓目前承受許多來自中國的軍事壓力,且明顯處於劣勢,美國從拜登執政時期就開始軍援菲律賓,隨著中國威脅增強,川普也將持續軍援。

陳世民表示,美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)1月16日在美國參議院的任命聽證會說,「我們不會去承諾不會幫台灣防衛」(We make no commitment to not helping them in their national defense.)這也是美方對「戰略模糊」的新解釋,以另一種方式維持戰略模糊。