手機醫療卡能救命？她曝親戚車禍昏迷「隱眼沒拔」失明：備註很重要

▲網友分享，她的親戚因車禍昏迷「隱眼沒拔」而失明，建議可以先在「醫療卡」上註記。（圖／編輯截圖）

圖文／CTWANT

你知道手機內建的「醫療卡」功能嗎？有網友近日分享，她的親戚因出車禍送醫持續昏迷，卻因隱形眼鏡未及時拔下，造成眼角膜受損而失明，讓她嚇得在手機醫療卡上附註「幫我拔隱形眼鏡」。貼文曝光引發熱烈討論，許多網友也紛紛開始寫上自己的備註。

該名網友在Threads上說到，看到「脆文」才知道手機有「醫療卡」功能，她就有親戚因車禍昏迷送醫，長時間未拔隱形眼鏡、眼睛乾澀，最後導致眼角膜受損失明，嚇得她立刻在「醫療卡」上附註「隱形眼鏡幫我及時拔掉，謝謝」。

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貼文迅速引發討論，不少鄉民們留言道，「我以為只有我會用，哈哈」、「我也馬上新增拔隱眼的附註」、「有用棉條習慣的也要註記」、「我也是看到貼文，馬上去找自己有沒有設定，瞬間把家人一個個，都設在緊急聯絡人裡面，有什麼疾病也要趕快寫上去」。

也有人說到，「醫療卡除了醫療用以外，還可以幫你弄丟手機的時候，餐廳可以馬上打給你家人」、「某次騎車在路上遇到一位騎士癲癇自撞電線桿，救護車到時，傷者沒辦法說話，醫療人員也是先打開他的手機」、「很重要，有使用棉條、月亮杯、月經碟片的人，也可以在醫療卡備註一下」。

此外，有另一名網友分享，她某天晚上搭客運時，因為不舒服在車上昏倒，當她再次有意識時已經在救護車上，「我不知道是誰抱我下公車的，也不知道是誰幫我叫救護車的，但我依稀聽到有位陌生女生跟消防人員說：『我可以陪她去醫院』。聽我媽說，她是用我手機的『醫療卡』打過去的，緊急應變能力滿分。沒有她，我真的不知道會發生什麼事，非常感謝這位女生，想要找到妳請妳吃飯，好好感謝妳」。

如果想要設定手機「醫療卡」資訊，iPhone用戶可打開「健康」APP，點選「摘要」標籤頁，接著按下右上角個人資料相片，選擇「醫療卡」選項，就能輸入緊急聯絡人和醫療資訊；Android用戶則可以從「設定」李，選擇「安全與緊急狀況」，就能填寫相關訊息了。

不過，網紅醫師蒼藍鴿（吳其穎）也提醒，實務上台灣的醫院醫師不常拿患者手機看醫療卡資訊，如果患者失去意識，除了急救外，第一件會做的事情就是趕緊通知家屬，有任何重大決策也會以家屬為準，所以就算患者先在醫療卡上備註DNR（不急救插管等），只要家屬堅持，醫療團隊還是會上去壓胸電擊，「因為事後會告人的是家屬……所以在填妥醫療卡之前，不如先跟家人溝通好，比較務實」。

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