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加密貨幣史上最慘竊案！　Bybit遭駭客攻擊損失近500億

▲▼加密貨幣交易所Bybit。（圖／翻攝自Facebook／Bybit）

▲史上最大加密貨幣駭客竊案，Bybit損失慘重。（圖／翻攝自Facebook／Bybit）

文／中央社

總部位於杜拜的加密貨幣交易所Bybit今天通報，遭駭客竊取價值15億美元（約新台幣491億元）的數位資產，堪稱加密貨幣業歷來規模最大的竊案。

法新社報導，Bybit執行長兼創辦人周必恩（Ben Zhou）在線上聊天中談到這起駭客攻擊，並向用戶保證「你的資金安全無虞」。

Bybit在社群媒體X發文說：「針對今天遭駭客攻擊的用戶，我們已啟動償付方案。Bybit致力於保護我們的社群，我們將全額賠償所有受影響的用戶。」

根據Bybit表示，交易期間駭客利用安全協議，把資產轉移到一個不明的地址。

這番操作致使儲存以太坊（Ethereum）的離線「錢包」遭入侵，並使駭客於今晨竊取了40萬個以太幣（ETH）。

以太幣是市值僅次於比特幣的第2大加密貨幣，遭駭客攻擊後，今天價格跌至2641.41美元，下挫近4%。

雖然犯嫌身分不明，但這次竊盜規模遠超過先前的紀錄。據稱北韓駭客團體「拉撒路集團」（Lazarus Group）在2022年從Ronin Network竊取了價值6.2億美元的以太幣和穩定幣USD Coin。

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