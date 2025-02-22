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經濟艙夫妻「要毛毯不蓋」偷偷做1事　他目睹全程：丟台灣人的臉

搭星宇航空！他見經濟艙夫妻「偷藏毛毯」傻眼：丟台灣人的臉

▲該名網友目睹，前方經濟艙一對夫妻旅客疑似竊取機上毛毯。（圖／翻攝自Threads）

文／CTWANT

飛機在高空飛行時，外部氣溫可達零下數十度，雖然機艙內有空調系統維持溫度，但通常會保持在較涼爽的範圍，因此許多航空公司都會提供毛毯幫助旅客保暖，尤其是長程航班或夜間航班時特別重要。不過日前一名網友就發現，前方經濟艙一對夫妻旅客疑似竊取機上毛毯，讓他直呼「真的超丟台灣人的臉！」

該名網友昨（21）日在社群平台Threads爆料，指稱自己搭乘星宇航空從日本高松飛往台中的航班時，目睹前方經濟艙一對夫妻旅客疑似竊取機上毛毯，並以外套掩蓋，再趁落地時塞入背包，這行為也讓原PO直呼，「真的超丟台灣人的臉！」原PO表示，自己在機上已向空服員反映此事，對方回應，「好，謝謝你，我會再跟同事討論。」但後續處理情況不得而知。

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根據原PO描述，該對旅客在航程中向空服員索取毛毯後並未使用，而是將其放在靠窗座位旁的縫隙中。接近降落時，他們先將毛毯藏入帽子內，待飛機落地、旅客紛紛準備下機時，再利用外套掩飾，將毛毯偷塞進背包。

察覺異狀的原PO為提醒該對旅客，特意提高音量與友人討論，假裝詢問：「你要不要帶一條毯子回去？」友人回應：「可以嗎？」原PO則強調：「當然不行啊！我開玩笑的。」試圖點醒對方勿做不當行為。

對此，許多網友紛紛留言痛批，「後來星宇空服員有處理嗎？這是機上用品本來就不能拿！建議你把這段影片傳到星宇官網線上意見函給客服，跟他們說哪個航班哪個座位旅客拿走機上用品」、「這樣的行為真的很沒水準」、「我今天也看到前面的旅客把毛毯帶下機，就是全新未拆封的，我就在想或許可以買？」、「小偷行徑，太丟臉了！」。

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