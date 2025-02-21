慶祝222營養師節　桃園社區營養分中心再+2

▲營養師節前夕，榮總桃園分院臉書PO文感謝營養師們。（圖／擷取自臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

均衡飲食是維持健康的要素，但每年的這個節日卻鮮少知？桃園市衛生局於2月22日「營養師節」前夕宣布，新增八德區及平鎮區社區營養分中心，讓長者能就近獲得營養諮詢與專業指導。另外，榮總桃園分院也於臉書PO文感謝營養師們，用專業與愛心，提供均衡飲食的指導，更幫助無數人改善體質、為大眾的健康把關。

市府衛生局21日表示，社區營養（分）中心自113年起陸續於衛生局、龍江市民活動中心、大溪原住民族集會所及觀音區衛生所等4處建置，即日起再新增2處提供服務，營養師將定期駐點，提供營養風險篩檢、營養衛教諮詢及營養不良個案追蹤等服務，積極推動健康老化，守護長者營養健康。

▲桃園社區營養分中心再+2。（圖／衛生局提供）

長者的營養狀況是預防衰弱及促進健康老化的重要關鍵，桃園市自107年起推動社區營養服務，營養師深入社區，培訓共餐志工及營養照護人員，強化高齡飲食衛生及均衡營養概念，截至目前已輔導405家據點、629家次；並運用有趣的互動遊戲與實際料理教學，幫助長者改變飲食習慣，提升營養攝取，團體營養教育里達455里，涵蓋率高達88.2%，並持續推動中；自108年起，更協助餐飲業者推出符合健康建議的餐盒，並製作健康飲食地圖，截至目前已輔導209家次，讓市民更方便選擇健康餐食。

未來，衛生局將持續擴大社區營養服務，並強化跨單位合作，打造全方位的健康照護網絡。市民可透過社區營養推廣中心學習正確飲食與營養觀念，並為家中長輩提供更完善的健康支持。