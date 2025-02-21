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【廣編】林益全攝影展「全心自由視」分享旅途瞬間

▲▼林益全攝影展「全心自由視」分享旅途瞬間。（圖／全心自由視攝影展提供）

圖、文／全心自由視攝影展提供

對現代人來說，手機早已成為我們生活一部分，像是一雙眼睛，隨時記錄著日常點滴，也陪伴我們度過獨處時光。演繹學廣告總監林益全於2/17(一)至3/31(一)在和顏牙醫診所舉辦攝影展「全心自由視」，展出其近年在國內外的旅行紀實影像，以手機的視角呈現旅途片刻，與觀眾分享一幅幅細膩純粹的瞬間。

此次展出作品多為旅行的隨拍隨想，以南美洲的秘魯、巴西、智利、阿根廷等國為主，匯集當地獨特的歷史文化、種族生活與自然美學，林益全將眼見的瞬間、景物、人物與感動，化為按下快門的力量；部分作品則為遊歷東歐、荷蘭、日本、泰國、中國等各地的建築光影和氛圍，希望透過手機信手拈來的當下，定格記憶中，那道永恆的美好。

展覽期間免費入場，歡迎攝影愛好者和民眾前來欣賞，更多資訊請洽和顏牙醫診所。

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【全心自由視／展覽資訊】
策展人：林益全KEVIN
展覽時間：2.17(一)～3.31(一)
週一至週五：09:00～12:00／14:00～20:30
週六：9:00-12:00／14:00-18:00
展覽地點：台中市潭子區潭興路三段102號2F（和顏牙醫診所）
連絡電話：(04)25317189

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