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WBC世界棒球經典賽資格賽將開戰！安麗支持台灣體育不遺餘力　跨足贊助台灣國球

▲▼WBC世界棒球經典賽,安麗,台灣國球。（圖／安麗提供）

▲中華民國棒球協會副理事長趙士強，致贈感謝狀予安麗日用品股份有限公司行銷長陳怡靜。

圖、文／安麗提供

第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽於2月21日在臺北大巨蛋開打，中華健兒備戰四年，將出賽力爭經典賽預賽門票，誓言再挑戰冠軍金盃！中華民國棒球協會（以下簡稱中華棒協）今年與安麗公司開展合作，唯一指定安麗紐崔萊成為中華棒協培育選手的營養保健品，安麗將與中華棒協一同攜手，為所培育的少棒、青少棒、青棒、成棒的優秀球員們，自今年起提供三年期全方位的健康營養支持與集訓開銷，齊心助力邁向世界舞台，讓台灣棒球更被世界看見！

安麗多年來深耕大健康事業，透過旗下健康營養品牌紐崔萊，提供消費者全方位的健康解決方案，始終不遺餘力投入資源支持台灣體育發展；從環湖路跑、環法自行車挑戰賽、三對三籃球、霹靂舞等，紐崔萊一直是運動選手們最強力的營養後盾，讓他們在競技舞台上得以全力發揮。

▲▼WBC世界棒球經典賽,安麗,台灣國球。（圖／安麗提供）

▲安麗一起為中華隊加油。

今年，安麗更擴大體育運動支持的版圖跨足至台灣國球 – 棒球，以全球銷售第一的商品為世界第一的團隊加油，成為中華棒協與中華隊背後的最佳營養神隊友！透過全方位的營養補充，讓選手們維持好的代謝、更快地消除疲勞，維持最佳運動表現；安麗不僅用營養應援中華隊的賽場表現也將贊助集訓開銷，提供更好的訓練環境；安麗將與棒協展開為期三年的合作，一同關注培育從少棒到國際賽的全面發展，包含U12、 U18、U23 、女子棒球等中華棒協組訓的賽事，安麗都將提供紐崔萊營養保健食品支持，協助每位優秀的選手接棒未來。

作為支持的一部分，安麗紐崔萊除了提供源自大自然最好的基礎營養以外，也同時補給蛋白質、葡萄糖胺等幫助運動員發揮最佳效力的日常必需要素；紐崔萊主力產品皆經過美國國家衛生基金會（NSF）認證，給選手最安心的保障，安麗希望透過這項廣受台灣民眾歡迎的棒球運動，將長期推廣的大健康理念傳遞給更多人，共同推動台灣體育文化的永續發展。

▲▼WBC世界棒球經典賽,安麗,台灣國球。（圖／安麗提供）

▲安麗以全球銷售第一的商品為世界第一的團隊加油，成為中華棒協與中華隊背後的最佳營養神隊友。

安麗邀請全台民眾在賽事期間進場支持中華隊，與安麗紐崔萊一起為選手們加油打氣，成為台灣體育與健康生活的堅實後盾，為世界棒球經典賽寫下歷史新頁， 共創屬於每一位台灣人的棒球傳奇！

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