逾20噸大貨車「速限降至80公里」擴大7處快速公路　4／1上路

▲逾20噸大貨車行駛7處快速公路路段需降速。（圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

為降低大貨車事故，公路局推動超過20噸大貨車全面降速，除台61線西濱快速公路外，4月1日起再擴大7處快速公路路段，速限從90公里降至80公里。

公路局表示，台61線西濱快速公路自112年3月1日起正式實施20噸以上大貨車降速措施後，大貨車事故佔比由15.4%減少至11.8%，有顯著下降趨勢，為提升快速公路整體行車安全，降低事故發生嚴重程度，降速措施擴大7處快速公路路段。

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該7處路段包括台66線10K+100至27K+205市道114線－大溪端、台68線1K+000至16K+800南寮端－新中正橋交流道、台72線2K+410至20K+800後龍端－中興、台76線11K+400至27K+000埔鹽交流道－林厝、台84線32K+487至37K+800頭社交流道－走馬瀨、台86線0K+000至17K+900台南端－關廟、台88線0K+000至22K+391五甲系統交流道－竹田端等。

公路局表示，該7處快速公路路段現行速限為每小時90公里，將自114年4月1日起，實施大貨車最高速限調降為每小時80公里措施。

為使大貨車業者及駕駛提早適應調降速限規定，公路局表示，各區養護工程分局、監理所及各縣市警察局共同研商，於3月31日底前宣導期間，比照台61線辦理方式，針對20噸以上大貨車超速車輛製發宣導單予以提醒，並就超速車輛業者進行查訪。

根據統計，截至114年1月底止，超速車輛違規件數有4件，公路局表示，後續除寄發宣導單及查訪大貨車業者外，亦會與警察等相關單位研討是否需增設執法設備，維護行車安全。