馬斯克Grok3大量用華人工程師！驚見搜AV番號　比ChatGPT更老司機

圖文／鏡週刊

特斯拉創辦人馬斯克近日強勢推出「地表最聰明AI」的聊天機器人Grok 3，《新華社》也報導指出，研發Grok 3系統的工程師中，有高達85%是華人工程師。不過也有網友驚見，在使用Grok 3詢問AV番號推薦，其回答內容竟然比OpenAI的ChatGPT更老司機、更詳細。

馬斯克旗下人工智慧新創公司xAI，近日推出Grok 3，並強調擁有10倍以上的算力進行訓練，且具有更高段的思考及推理能力。開發團隊表示，Grok的目標是為了理解宇宙，Grok 3在傳統AI測試和Chatbot Arena測試都拿到最高分，擊敗OpenAI、Google、DeepSeek的模型。

不過近日有網友試用後發現，Grok 3果然強大，尤其在詢問AV番號方面。記者嘗試輸入「推薦AV番號」，Grok 3就能完整推薦各類型的影片與番號。反觀ChatGPT，同樣輸入「推薦AV番號」，ChatGPT沒有提供詳細資訊，而是繼續追問使用者的偏好類型或類別。

先前馬克思表示，僅開放已訂閱X Premium+和SuperGrok的用戶使用Grok 3，不過在20日宣布，在短時間內對所有人免費開放，直至伺服器達到負荷極限。

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