教育部封殺大陸3所大學　陸委會：還有154校學歷獲採認

▲陸委會主委邱垂正表示，支持教育部不再採認中國統戰部直接管轄的大學學歷，問題在中共。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／宜蘭報導

教育部昨起不再採認被中國統戰部直接管轄的大學學歷。陸委會主委邱垂正今（21日）表示，關鍵在統戰部將3所大學納為直接管轄，把學術交流當成對台統戰滲透工具，讓單純學術交流變得非常複雜，呼籲中共改變上述作法，而去除廣州暨大後，目前教育部採認中國高校仍有154所，並沒有窒礙難行的地方，陸委會支持並尊重教育部決定。

114年大專校院校長會議昨天起在宜蘭大學一連舉行兩天，教育部邀請陸委會主委邱垂正以「兩岸關係與政府兩岸政策」發表專題演講，這也是大學校長會議舉辦以來，首度邀請陸委會主委演講。邱垂正以「3個改變、3個提醒」發表演講，3個形勢改變包括「中共軍機艦擾台形成新常態，中共發布懲獨22條，習近平的歷史任務」等。

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邱垂正進一步說明，2022年疫情前，解放軍軍機飛越台灣海峽中線是極為罕見的事情，但從2022年後，開始便有軍機擾台，現在軍機軍艦擾台已經變成常態，對國家安全構成新的威脅，去年統計逾5千架次軍機、超過2000艘次軍艦騷擾台海。儘管台灣的大學到對岸交流十分頻繁，「但真的要思考兵臨城下。」包括中共發布懲獨22條，若不贊成中國統一政策，中共可以隨心所欲立案調查並起訴，還有習近平一再放話要完成統一的歷史任務。

對於昨天教育部宣布，不再採認被中國統戰部直接管轄華僑大學、廣州暨南大學、北京華文學院的學歷，邱垂正表示，陸委會支持並尊重教育部決定，而且教育部採認中國高校學歷155所，去除廣州暨大後，採認學歷仍有154所，並沒有窒礙難行的地方。

邱垂正強調，導致教育部這次作法，關鍵在於中共統戰部將3所大學納為直接管轄，把學術交流當成對台統戰滲透工具，讓單純學術交流變得非常複雜，所以需要改變的是中共不要將3所大學納為統戰部管轄，讓學術交流恢復單純的交流。

邱垂正指出，陸委會立場是希望交流，能換來下一次成果更好的交流，但對岸把交流當成對台滲透統戰工具，用政治操作或統戰安排，讓學術交流變得非常複雜，像是台灣的師生與對岸交流，卻變成對岸統戰樣版並不斷宣傳，台灣也有社會觀感問題，對台灣而言不是太好，也提醒各大學與學生，兩岸交流有規範，要到教育部系統登錄，也要維護國家整體利益，注意社會觀感與國際視聽。