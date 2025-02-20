新北十三行博物館聯手文生窯　「人面陶罐茶濾杯」重現千年匠藝

▲十三行博物館與臺灣工藝之家「文生窯」聯手推出「人面陶罐茶濾杯」。（圖／新北市立十三行博物館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市十三行博物館與臺灣工藝之家「文生窯」攜手合作，以館內鎮館之寶「人面陶罐」為靈感，推出全新文創商品「人面陶罐茶濾杯」。這款茶濾杯不僅融合了千年考古美學與現代專利技術，更將鶯歌陶藝二十四代傳承的匠藝精髓，轉化為日常品茗的溫暖儀式。透過這件作品，彷彿將史前匠人的手溫與現代陶藝家的巧思融為一體，讓史前文物在當代生活中重新綻放生命力。

「文生窯」創辦人吳明儀老師，不僅傳承了無形文化資產「車做」製陶技藝，更不斷追求創新與突破，為傳統工藝注入新活力。此次合作的靈感來源「人面陶罐」，是十三行文化最具代表性的出土文物之一，距今約1800至500年歷史。其獨特的人面造型與精湛工藝，充分展現史前居民的創造力與藝術價值。

二十年前，吳明儀就曾為十三行博物館開發人面陶罐文創品，如今再次攜手合作，他感性地表示，「當年復刻古物是對技藝的考驗，而如今將它轉化為生活器物，才是真正的文化延續。」這份對文化傳承的執著與熱愛，正是他全心投入此次創作的初心。

▲「文生窯」創辦人吳明儀老師將史前古物轉化生活器物，延續文化記憶。

「人面陶罐茶濾杯」的設計哲學體現了「器以載道」的東方智慧。吳明儀以「不爭第一，只求唯一」的匠人精神，耗時二十年建立茶湯萃取數據庫，並透過獨特構造讓水流均勻滲透，使每個人都能輕鬆運用手沖方式釋放茶菁精華，沖泡出穩定的茶韻。此外，這款茶濾杯還傳遞了環保永續理念，推廣使用原葉茶取代茶包，減少環境污染，並搭配可生物分解的蜂巢紙包裝，讓消費者在品味茶香的同時，也能為地球盡一份心力。

吳明儀表示，這件作品希望能讓忙碌的現代人，在生活中找到一杯好茶的寧靜時刻。陶土孔隙中保留的土地芬芳，讓每一滴茶湯都成為「慢生活」的溫柔提醒，引領人們在繁忙中感受片刻的靜謐與美好。

十三行博物館羅珮瑄館長表示，博物館不只是保存過去，更要創造當代對話，十三行致力讓歷史不再封存於展櫃，而是化作觸手可及的生活詩篇。透過這次的跨界合作，期待開啟大眾對文化資產的嶄新想像，讓珍貴的文化記憶，在每一次的品茗中延續傳承。「人面陶罐茶濾杯」即日起於十三行博物館文創商店限量展售，邀您將這份淬鍊千年的工藝溫度，帶進日常生活的每個晨昏。更多資訊請至「新北市立十三行博物館」官網或臉書「新北市立十三行博物館」粉專查詢。

▲吳明儀老師耗時二十年建立茶湯萃取數據庫，人人皆能輕鬆沖出完美茶湯。

▲「人面陶罐茶濾杯」讓現代人在生活中找到一杯好茶的寧靜時刻。