　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新北十三行博物館聯手文生窯　「人面陶罐茶濾杯」重現千年匠藝

▲新北重現千年匠藝「人面陶罐茶濾杯」。（圖／新北市立十三行博物館提供）

▲十三行博物館與臺灣工藝之家「文生窯」聯手推出「人面陶罐茶濾杯」。（圖／新北市立十三行博物館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市十三行博物館與臺灣工藝之家「文生窯」攜手合作，以館內鎮館之寶「人面陶罐」為靈感，推出全新文創商品「人面陶罐茶濾杯」。這款茶濾杯不僅融合了千年考古美學與現代專利技術，更將鶯歌陶藝二十四代傳承的匠藝精髓，轉化為日常品茗的溫暖儀式。透過這件作品，彷彿將史前匠人的手溫與現代陶藝家的巧思融為一體，讓史前文物在當代生活中重新綻放生命力。

「文生窯」創辦人吳明儀老師，不僅傳承了無形文化資產「車做」製陶技藝，更不斷追求創新與突破，為傳統工藝注入新活力。此次合作的靈感來源「人面陶罐」，是十三行文化最具代表性的出土文物之一，距今約1800至500年歷史。其獨特的人面造型與精湛工藝，充分展現史前居民的創造力與藝術價值。

二十年前，吳明儀就曾為十三行博物館開發人面陶罐文創品，如今再次攜手合作，他感性地表示，「當年復刻古物是對技藝的考驗，而如今將它轉化為生活器物，才是真正的文化延續。」這份對文化傳承的執著與熱愛，正是他全心投入此次創作的初心。

▲新北重現千年匠藝「人面陶罐茶濾杯」。（圖／新北市立十三行博物館提供）

▲「文生窯」創辦人吳明儀老師將史前古物轉化生活器物，延續文化記憶。

「人面陶罐茶濾杯」的設計哲學體現了「器以載道」的東方智慧。吳明儀以「不爭第一，只求唯一」的匠人精神，耗時二十年建立茶湯萃取數據庫，並透過獨特構造讓水流均勻滲透，使每個人都能輕鬆運用手沖方式釋放茶菁精華，沖泡出穩定的茶韻。此外，這款茶濾杯還傳遞了環保永續理念，推廣使用原葉茶取代茶包，減少環境污染，並搭配可生物分解的蜂巢紙包裝，讓消費者在品味茶香的同時，也能為地球盡一份心力。

吳明儀表示，這件作品希望能讓忙碌的現代人，在生活中找到一杯好茶的寧靜時刻。陶土孔隙中保留的土地芬芳，讓每一滴茶湯都成為「慢生活」的溫柔提醒，引領人們在繁忙中感受片刻的靜謐與美好。

十三行博物館羅珮瑄館長表示，博物館不只是保存過去，更要創造當代對話，十三行致力讓歷史不再封存於展櫃，而是化作觸手可及的生活詩篇。透過這次的跨界合作，期待開啟大眾對文化資產的嶄新想像，讓珍貴的文化記憶，在每一次的品茗中延續傳承。「人面陶罐茶濾杯」即日起於十三行博物館文創商店限量展售，邀您將這份淬鍊千年的工藝溫度，帶進日常生活的每個晨昏。更多資訊請至「新北市立十三行博物館」官網或臉書「新北市立十三行博物館」粉專查詢。

▲新北重現千年匠藝「人面陶罐茶濾杯」。（圖／新北市立十三行博物館提供）

▲吳明儀老師耗時二十年建立茶湯萃取數據庫，人人皆能輕鬆沖出完美茶湯。

▲新北重現千年匠藝「人面陶罐茶濾杯」。（圖／新北市立十三行博物館提供）

▲「人面陶罐茶濾杯」讓現代人在生活中找到一杯好茶的寧靜時刻。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►基隆百年老店出包！芋頭冰棒藏「整隻蟑螂」　連珍通路急下架致歉

►KTV歡唱離場爆衝突！水電工1打3　對員警噴辣椒水慘了

►穿梭風雨補書人！聽障志工李宜芸無聲奉獻　點亮萬里閱讀之光

►簽到後卻回家吃飯涉浮報加班費　基隆市少年隊長遭拔官送辦

►上工4天就沒命！逾期泰女拒被丟包　慘遭闆娘狠殺27刀棄屍山區

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
震撼彈！楊大正深夜宣布「與山東正式離婚」
飛人犧牲進攻權得0分成就抗菲勝利　劉錚：這一勝獻給台灣球迷
威力彩頭獎「下期飆20億」　邁入33連槓
不是徐若熙！中華隊首戰推奇兵陳宇宏　西班牙雷法應戰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

搭機捷看台灣燈會運量激增　桃捷：2億旅次乘客將「早產」

2025台灣燈會一日一主秀　法國知名劇團、采風樂坊2／21、22演出

2025台灣燈會限定「快樂桃子號」　一日票壓軸開賣

新北十三行博物館聯手文生窯　「人面陶罐茶濾杯」重現千年匠藝

世界母語日探尋百年汐止　大同分館「在地知識學專區」啟用

高齡化+少子女化衝擊　暨大推畢業生投身醫護長照享52萬補助

奧萬大自然教育中心首推移印染工作坊　森林取材創作自己專屬作品

確保中低收、身心障弱勢長者飲食安心健康　南投縣推營養送餐服務

爭取馬沙溝人文步道3千萬優化經費　林俊憲：盼為將軍區觀光注入新活力

新北消防推動國際防災合作　局長陳崇岳：強化應變與教育建設

阿雅忍淚談大S「她不喜歡我們哭哭啼啼」

【芋蓋迷蟑】#芋頭冰棒 藏整隻 #蟑螂 ！ #基隆 百年老店 #連珍 急下架致歉

楊奇煜有隱疾　自爆：我沒有當兵

王鶴棣「找詹皇合照遭拒」　尷尬畫面被拍

【泰格與雪兒】他的送禮邏輯

涉詐助理費！ #林岱樺 怒喊：政治干預司法、司法干預初選

周渝民談舊愛大S病逝　「公開講這件事很痛苦」

短褲妹作勢騎走警用機車！友人拍下喊「超扯」警方要查了

【看似選擇題實則送命題】模仿女友購物時的地獄問答：只有我在付出

全錄下！尪陪產緊張到昏倒　醫生嗆：你不行就別陪XD

搭機捷看台灣燈會運量激增　桃捷：2億旅次乘客將「早產」

2025台灣燈會一日一主秀　法國知名劇團、采風樂坊2／21、22演出

2025台灣燈會限定「快樂桃子號」　一日票壓軸開賣

新北十三行博物館聯手文生窯　「人面陶罐茶濾杯」重現千年匠藝

世界母語日探尋百年汐止　大同分館「在地知識學專區」啟用

高齡化+少子女化衝擊　暨大推畢業生投身醫護長照享52萬補助

奧萬大自然教育中心首推移印染工作坊　森林取材創作自己專屬作品

確保中低收、身心障弱勢長者飲食安心健康　南投縣推營養送餐服務

爭取馬沙溝人文步道3千萬優化經費　林俊憲：盼為將軍區觀光注入新活力

新北消防推動國際防災合作　局長陳崇岳：強化應變與教育建設

餐廳冷氣不是自家品牌！「霸氣女董」變臉掏商品頁：不買馬上走

俄同意跟美國「所有議題」重啟對話　不接受北約成員國部隊赴烏維和

烏克蘭軍情局長：俄烏戰爭可能2025年停火

【泰格與雪兒】他的送禮邏輯

相關新聞

新北十三行「運動競化論」特展開幕

新北十三行「運動競化論」特展開幕

新北市政府文化局所屬十三行博物館17日隆重推出「運動競化論－古代生活與現代競技特展」，以創新的展覽形式揭開2025雙北世界壯年運動會的序幕，特展除了十三博物館及國史館館藏的精選館藏外，更特別收錄了「眭澔平寰宇文化工作室」的珍貴私人收藏，讓觀眾得以一窺其探索世界南島文化的足跡。

十三行博物館推2款遊戲機　玩家體驗手腦極限考古樂趣

十三行博物館推2款遊戲機　玩家體驗手腦極限考古樂趣

十三行博物館推「考古系列餐具」致敬台灣史前文化

十三行博物館推「考古系列餐具」致敬台灣史前文化

十三行博物館門票鍍金變身千元大禮包

十三行博物館門票鍍金變身千元大禮包

十三行博物館80元門票價值破千元

十三行博物館80元門票價值破千元

關鍵字：

鶯歌陶藝十三行博物館台灣工藝文生窯茶濾杯

讀者迴響

最夯影音

更多

阿雅忍淚談大S「她不喜歡我們哭哭啼啼」

【芋蓋迷蟑】#芋頭冰棒 藏整隻 #蟑螂 ！ #基隆 百年老店 #連珍 急下架致歉

楊奇煜有隱疾　自爆：我沒有當兵

王鶴棣「找詹皇合照遭拒」　尷尬畫面被拍

【泰格與雪兒】他的送禮邏輯

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面