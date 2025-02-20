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中國採樣日本核處理水　IAEA：史上首次對第三國進行檢測

▲▼福島第一核電廠,福島核一廠。（圖／路透）

▲福島第一核電廠。（圖／路透）

文／中央社

針對中國採集日本核處理水樣本，國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）今天表示，這是核安史上首次有國家對第3國進行檢測。為了確保樣本沒有受到污染，他本人也親自把水倒入運往中國的容器，很高興能提出這個「有創意」的解決辦法。

2011年發生311東日本大地震後，遭海嘯侵襲的福島第一核電廠反應爐爐心熔毀，釀成自車諾比核電廠事故以來最嚴重的核災。國際原子能總署監督福島第一核電廠長達數十年的除役過程。

葛羅西18日第5度正式訪問日本，19日參觀位於福島縣大熊町、雙葉町的中間儲存設施，查看日本政府目前正在討論如何處理的受污土壤。他對日本當局的工作給予了正面評價，稱「確認符合IAEA的安全標準」。

福島第一核電廠核處理水排海的追加檢測自19日至21日進行，除了IAEA的專家，中國、韓國、瑞士和法國分析機構也參加。

為了分析放射性物質，專家20日在福島縣的漁港針對水產品取樣。中國將根據調查結果，制定恢復進口日本水產品的方針。中日兩國首腦去年9月達成一致意見，中國將逐步放寬對日本水產品的進口限制。日本媒體報導，中國明天還將首次從核電廠區內的儲罐中，直接採集稀釋前的核處理水樣本。

葛羅西今天與日本首相石破茂會談，下午在日本記者俱樂部舉行記者會。中國記者在會中提問，中國是否參與核處理水排放的評估和檢測，此外，大眾希望國際檢測過程公開、透明、具可信度，應該建立一套長期檢測機制。

葛羅西強調，IAEA有一套獨立的檢測機制，「他們（被監測國）會檢測，我們也會獨立進行我們的測量。我們不會與任何人核對，而是獨立評估，獨立發布結果，因此IAEA現行制度就是公開、透明，且具可信度的」。

他表示，這套機制已經被用來檢測10批核處理水，發揮了重要作用。不過，中國和其他國家，尤其是中國仍舊感到憂心，表示希望在這個機制中扮演更積極的角色。「因此，在與日本協商後，我在IAEA的機制下提出一個建議，那就是安排中國和其他感興趣國家的專家，參與追加檢測。」

葛羅西表示，這些專家必須來自經過認證的實驗室，不是隨便一個機構，而是與IAEA在相關事務方面有過合作的實驗室。他們可以參與檢測並將樣本帶回本國評估。「我認為這是很特別的，在核安歷史上，從來沒有一個國家參與過第3國的評估。」

他強調，這一切都是在IAEA的機制下進行，他們會讓所有人確認樣本沒有遭到污染。「我們讓中國，或是韓國和瑞士的代表確認，我自己也親自把水倒入要運往中國的容器，向他們確認流程的完整性。」

葛羅西表示，很高興能找到這個「有創意」的解決辦法，讓有疑慮的國家在檢測過程中扮演更積極的角色，這將能加強他們對於這項工作的信任與信心，也感謝中國的諒解與參加。

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