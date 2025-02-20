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24歲女優「14小時百人斬」爆紅！她閃電PO孕照　網驚：誰是爹？

▲女子宣布要打破世界紀錄。（圖／翻攝自Instagram／lilyphillip_s）

▲百人斬女優宣布自己懷孕，並PO出孕照。（圖／翻攝自Instagram／lilyphillip_s，下同）

記者王佩翊／編譯

英國24歲成人女優莉莉．菲利普斯（Lily Phillips）日前靠著「14小時百人斬」的驚人挑戰爆紅，然而才過了短短2個月，如今她卻在社交媒體上閃電公開「孕照」，宣告自己懷孕，也讓網友震驚懷疑，「孩子的爹是誰？」不過多數網友則質疑，莉莉應該只是為了要炒新聞，無法確定她是否真的懷孕。

▲女子宣布要打破世界紀錄。（圖／翻攝自Instagram／lilyphillip_s）

OnlyFans成人網紅莉莉．菲利普斯先前因挑戰與100名男性發生關係，並推出紀錄片《我一天內與100名男子上床》而爆紅。她更在2024年底宣布新挑戰「千人斬計畫」。然而，她近日卻因為其他原因再度成為話題焦點。

莉莉在個人Instagram上分享了自己的孕照以及驗孕棒照片，表示自己已經懷孕。然而如今距離她的「百人斬挑戰」也不過2個月，根據她明顯隆起的小腹大小，網友推測，她可能是在進行「百人斬挑戰」時就已經懷有身孕，引發網路熱議。

▲女子宣布要打破世界紀錄。（圖／翻攝自Instagram／lilyphillip_s）

▲女子宣布要打破世界紀錄。（圖／翻攝自Instagram／lilyphillip_s）

對於這項消息，也有部分網友認為，這只是莉莉炒作話題的手法，甚至質疑她是否真的懷孕，因為她如果明知自己已經懷孕，卻還繼續與100名陌生男子發生性關係，確實是非常危險的行為。

值得注意的是，她的懷孕消息公布不久前，另一名靠著千人斬挑戰爆紅的OnlyFans網紅邦妮·布魯（Bonnie Blue）也傳出懷孕傳聞，但不少粉絲都認為她只是在炒新聞，才會發布假消息。

莉莉因為與100名男子發生性行為，並將影片上傳至成人色情平台OnlyFans而引發熱議。而她在相關紀錄片中，向主持人分享自己替男粉口愛的經歷時，才首次得知原來口交也可能會感染愛滋病毒，讓她震驚不已。

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