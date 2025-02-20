換新車注意！「符合4大條件」可退新車貨物稅

▲民眾想換汽機車，符合條件者可申請退還新車貨物稅。（示意圖／翻攝自免費圖庫unsplash）

記者郭玗潔／高雄報導

民眾購買新汽機車，只要符合4大條件，就能申請退還新車貨物稅！財政部高雄國稅局提醒民眾，依貨物稅條例12條之5規定，申請汰舊換新減徵退還新車貨物稅，須有四項條件。

（一）舊汽、機車報廢或出口期間自2016年1月8日到2026年1月7日止。

（二）舊汽車登記滿1年且出廠滿10年，排氣量150cc以下舊機車登記期間不限但出廠需滿4年。

（三）新汽、機車需要於舊車報廢或出口前、後6個月內購買且完成新領牌照登記。

（四）汽車新、舊車主須為本人、配偶或二等親以內親屬，機車新、舊車主無此限制。

符合條件即可由新汽、機車產製廠商或進口人於6個月申請期限內，向產製廠商所在地國稅局或原進口地海關申請減徵退還新車貨物稅。

高雄國稅局舉例，小君有一輛車齡12年、登記在他名下已經10年的舊汽車，2025年1月購買1輛A牌國產汽車，並於2025年1月21日取得新車的汽車新領牌照登記，因此小君只要在2025年7月21日前將舊車的車體及車籍完成報廢，再由A牌新車產製廠商於小君完成報廢日次日起6個月內，向其所在地國稅局申請，即可退還新車貨物稅。

高雄國稅局提醒，如想快速查詢是否符合申請資格及相關規定，可至財政部稅務入口網自行檢核，查詢路徑如下：首頁>稅務資訊>汰換舊車購買新車減徵貨物稅>中古汽、機車報廢或出口換購新車減徵退還新車貨物稅作業專區（小客車、小貨車、小客貨兩用車或機車）>消費者自行檢核申請資格，民眾只要動動手指輸入相關資訊，問題立刻解決，快速又方便。