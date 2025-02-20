　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

換新車注意！「符合4大條件」可退新車貨物稅

▲▼ 車,汽車,後車廂。（圖／免費圖庫unsplash）

▲民眾想換汽機車，符合條件者可申請退還新車貨物稅。（示意圖／翻攝自免費圖庫unsplash）

記者郭玗潔／高雄報導

民眾購買新汽機車，只要符合4大條件，就能申請退還新車貨物稅！財政部高雄國稅局提醒民眾，依貨物稅條例12條之5規定，申請汰舊換新減徵退還新車貨物稅，須有四項條件。

（一）舊汽、機車報廢或出口期間自2016年1月8日到2026年1月7日止。

（二）舊汽車登記滿1年且出廠滿10年，排氣量150cc以下舊機車登記期間不限但出廠需滿4年。

（三）新汽、機車需要於舊車報廢或出口前、後6個月內購買且完成新領牌照登記。

（四）汽車新、舊車主須為本人、配偶或二等親以內親屬，機車新、舊車主無此限制。

符合條件即可由新汽、機車產製廠商或進口人於6個月申請期限內，向產製廠商所在地國稅局或原進口地海關申請減徵退還新車貨物稅。

高雄國稅局舉例，小君有一輛車齡12年、登記在他名下已經10年的舊汽車，2025年1月購買1輛A牌國產汽車，並於2025年1月21日取得新車的汽車新領牌照登記，因此小君只要在2025年7月21日前將舊車的車體及車籍完成報廢，再由A牌新車產製廠商於小君完成報廢日次日起6個月內，向其所在地國稅局申請，即可退還新車貨物稅。

高雄國稅局提醒，如想快速查詢是否符合申請資格及相關規定，可至財政部稅務入口網自行檢核，查詢路徑如下：首頁>稅務資訊>汰換舊車購買新車減徵貨物稅>中古汽、機車報廢或出口換購新車減徵退還新車貨物稅作業專區（小客車、小貨車、小客貨兩用車或機車）>消費者自行檢核申請資格，民眾只要動動手指輸入相關資訊，問題立刻解決，快速又方便。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
抖音狂傳「戰酒店」警挨酸反擊了　密室揪出一票比基尼辣妹
川普警告「第3次世界大戰」不遠了！但不會在他任內
林岱樺涉貪！高雄市長初選添變數　陳其邁：尊重司法
蘋果中文AI來了！iOS 18.4更新時間曝　台灣果粉失望了
換新車注意！「符4大條件」可退新車貨物稅
搥心肝！日圓賣出價4個月最差　10萬台幣少換3.6萬日圓
林岱樺涉貪　韓國瑜：院方對詳細案情並無所悉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「財富女神」醉駕保時捷停路中央被逮　掏9萬換免坐牢

快訊／僅6天添變數！陳怡君交保遭撤銷　明下午3點回士院開庭

閃兵集團關鍵人物是毒販！醫師研判「恐是用別人心電圖」

快訊／陳怡君涉詐助理費100萬交保遭撤銷　高院裁定發回更裁

「人骨畫硃砂」埋東螺媽天公爐！　專家揭害人邪術「骨靈催魂法」

向父討錢不成！啃老男竟火燒老家三合院　落網關進看守所

夫妻貪3.87元起訴5年重罪！網怒：輕罪重罰　前檢察官解答了

高雄機車彎道逆向猛撞大貨車　騎士慘壓車底...送醫不治

獨／台中新光三越氣爆後20分鐘還不敢跑　櫃哥櫃姐曝辛酸

獨居男跌倒頭受傷躺客廳2天「血都乾了」　鄰居機警救回一命

Melody談大S哽咽：思念留在心裡

【泰格與雪兒】職業病犯了

【被捷運耽誤的歌手】結束魔力紅演唱會站務長開唱《愛如潮水》伴乘客等車

嘉義神壇1亡3重傷！　英勇看護「衝火場抱出4歲童」

林葉亭喊「120分爸爸」　送最後一程...吐心聲：釋懷了

李準一蹲褲子破了！　攝影師敬業從跨下拍XD

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

小優遭閨蜜爆料淚崩：記取教訓　玥熹開撕「一副妳才受害者」

八點檔女星黃瑄離婚..曝與前夫協議　游安順幫解圍虧「紅包要退費啊」

求婚號召朋友一起大跳抖音舞XD！全場爆笑新娘大喊：我願意！

「財富女神」醉駕保時捷停路中央被逮　掏9萬換免坐牢

快訊／僅6天添變數！陳怡君交保遭撤銷　明下午3點回士院開庭

閃兵集團關鍵人物是毒販！醫師研判「恐是用別人心電圖」

快訊／陳怡君涉詐助理費100萬交保遭撤銷　高院裁定發回更裁

「人骨畫硃砂」埋東螺媽天公爐！　專家揭害人邪術「骨靈催魂法」

向父討錢不成！啃老男竟火燒老家三合院　落網關進看守所

夫妻貪3.87元起訴5年重罪！網怒：輕罪重罰　前檢察官解答了

高雄機車彎道逆向猛撞大貨車　騎士慘壓車底...送醫不治

獨／台中新光三越氣爆後20分鐘還不敢跑　櫃哥櫃姐曝辛酸

獨居男跌倒頭受傷躺客廳2天「血都乾了」　鄰居機警救回一命

劉詩詩「5%股權」給吳奇隆！夫妻爆婚變財產分割…股東換人登熱搜

花蓮縣長徐榛蔚赴港拚觀光　強力主打「花蓮樂悠遊套票」吸引港澳旅客

Jennie愛牌小眾絲綢包hai在台開賣！超夢幻立體玫瑰、限定鮮綠色報到

屏縣環保局宣戰廣告亂象　會同各公所即起強力取締

7年級女生斜槓經營咖啡工作室　她開心分享開創副業歷程

冰棒一咬驚見完整蟑螂頭！　情侶衝回家吐出超巨蟑螂腳

三寶出沒！高雄賓士違規左轉撞輕軌列車　女駕駛吞紅單還被法辦

王瀅「一天只吃800卡」！驚人菜單曝...成功甩掉多餘脂肪

抖音狂傳「戰酒店」警挨酸反擊了　密室揪出一票比基尼辣妹畫面曝

36架次共機出海「四面環台」　配合共艦聯合戰備警巡

李準一蹲褲子破了！　攝影師敬業從跨下拍XD

社會熱門新聞

立委林岱樺疑涉助理費案遭偵辦

兵役局坦言「王大陸入伍」會比較操　原因曝光

「財富女神」醉駕保時捷被逮　掏9萬換免坐牢

2歲男童僅靠1瓶奶撐一天　倒臥床邊昏迷送醫插管

王大陸體檢時沒發揮演技！　閃兵團教2招仍無效

43元停車費能有啥陷阱？他一鍵損失5萬

宜蘭某派出所「21歲女警控27歲男警性侵」！雙手瘀青　警方回應了

王大陸「閃兵仲介」被抓　純屬意外

疑涉詐助理費！林岱樺發聲明

即／台中某大學「33歲男校友」6樓墜下亡

新北2歲童昏迷搶救　父母涉虐將被移送

「貪3.87元」遭起訴　檢察官幫求情

桃園副市長親戚被詐騙　連律師也是詐團臥底

貪3.87元涉重罪惹議　前檢察官解答了

更多熱門

相關新聞

買新車「最討厭業務送什麼」

買新車「最討厭業務送什麼」

有些人買車喜歡拗東西、或是業務會主動送，因此常見的交車三寶就有隔熱紙、腳踏墊、行車記錄器。但也有網友不認為，甚至好奇發文討論「最不喜歡原廠或業務送什麼」，意外引來不少迴響。

8.5萬人注意！綜所稅第3批退稅今入帳　總金額逾10億

8.5萬人注意！綜所稅第3批退稅今入帳　總金額逾10億

她抱怨轎車「塞4人很擠」　網：虛榮心作祟

她抱怨轎車「塞4人很擠」　網：虛榮心作祟

他逛日本唐吉訶德「一幕傻眼」！購物籃丟地不買了

他逛日本唐吉訶德「一幕傻眼」！購物籃丟地不買了

日本免稅改先付後退　後年11月上路

日本免稅改先付後退　後年11月上路

關鍵字：

買車換車退稅

讀者迴響

熱門新聞

曹興誠私密照說法「叒」改口！陳沂：自打臉太快

瑋哥認酷炫、孫生有拍私密片

王偉忠長文悼念大S

威力彩飆16.5億！「3生肖、2臉型」中獎運高

周五鋒面直衝「3地雨最大」　下波冷氣團更凍

蘋果新成員「 iPhone 16e」登場

立委林岱樺疑涉助理費案遭偵辦

兵役局坦言「王大陸入伍」會比較操　原因曝光

台積電魏哲家哭哭！　半導體圈：美國蓋廠時間、金錢都是台灣2倍

「財富女神」醉駕保時捷被逮　掏9萬換免坐牢

星宣揭2受害女對話「酷炫惡行曝光」

2歲男童僅靠1瓶奶撐一天　倒臥床邊昏迷送醫插管

即／男同聖地「TT1069」沒了　台中市府出手封鎖

曹興誠三度改口喊有黑手　謝寒冰酸：你搞得我好亂

孫生「連4喊對不起」承諾2事會做到

更多

最夯影音

更多

Melody談大S哽咽：思念留在心裡

【泰格與雪兒】職業病犯了

【被捷運耽誤的歌手】結束魔力紅演唱會站務長開唱《愛如潮水》伴乘客等車

嘉義神壇1亡3重傷！　英勇看護「衝火場抱出4歲童」

林葉亭喊「120分爸爸」　送最後一程...吐心聲：釋懷了

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面