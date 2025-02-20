【廣編】「寵」愛「星」體驗！星級飯店與高端寵物食品攜手　讓寵物旅遊更美好

▲八里福朋喜來登酒店攜手法國皇家，讓寵物們享受「寵」愛「星」體驗。



圖、文／法國皇家提供

「寵」時代來臨，越來越多星級酒店，推出寵物友善服務。其中，八里福朋喜來登酒店，以獨特山景雅致客房，作為寵物友善專屬房型，更精選法國皇家濕糧，確保毛孩玩得好也吃得好！讓寵物們享受「寵」愛「星」體驗。

作為寵物健康的專家，法國皇家考量到飼主帶寵物旅遊的便利性，特別提供旅行也能方便食用的濕糧，讓八里福朋喜來登酒店寵物友善專屬房的毛孩，能在旅行增加水份攝取，滿足飼主希望讓毛孩享受均衡的主食，兼具健康、營養的心願。

2023年開幕的八里福朋喜來登酒店除提供寵物友善專屬房型外，也將讓毛孩與飼主一起進入餐廳、泳池等區域。「毛孩益起住」住房專案，將於2月21日起於八里福朋喜來登酒店官網開放預訂，住宿期間為2025年3月1日至6月30日止，入住期間可享多項優惠，包括法國皇家濕糧在內的多項寵物專屬用品，毛孩第二隻免清潔費，Mini Bar升級及平日延後退房一小時等服務。

八里福朋喜來登酒店將公開在Facebook社團「毛小孩悠遊天地社團 － 寵物友善資訊／寵物公益支持」的平台上推出專案住宿券義賣競標活動，義賣所得將全部捐贈予「犬山居/社團法人台灣同伴動物扶助協會」。