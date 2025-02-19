香港民主黨恐解散　曾是立法會最大勢力

▲香港民主黨面臨解散。（圖／翻攝民主黨）



記者蔡紹堅／綜合報導

成立超過30年的香港民主黨傳出面臨解散。港媒報導，反送中後，民主黨在立法會、區議會的議席均「歸零」，募款上非常困難，願意擔任中央委員的黨員也不多，內部正討論未來方向，不排除解散。

反送中後，香港的民主派政黨、組織陸續解散，民主黨雖持續運作，但已無昔日的影響力，在立法會、區議會的議席也歸零，導致缺乏營運資源，募款上非常困難。

立法會今年將換屆，但在「愛國者治港」的新選制下，民主黨要拿下議席也有很高的難度，甚至連獲提名都幾乎成為「不可能的任務」。

事實上，2023年區議會選舉時，民主黨派出了6名參選人，但全都未能獲提名，這也是該黨創黨30年來，首次無人參與區議會選舉。

▼民主黨的前身為香港民主同盟在內的多個民主派組織。（圖／翻攝香港民主黨網站）



民主黨中央委員會去年換屆之後，許多黨員就因為各種原因，未繼續擔任中央委員，活躍黨員的人數更大幅減少。即使立法會選舉就在眼前，黨內有意參選的人也寥寥無幾。

民主黨20日將召開中央委員會討論黨的未來方向，黨主席羅健熙坦言，討論不會設限，解散也是選項之一。

香港民主黨成立於1994年，是民主派第一大政黨，最早是整合了其他民主派勢力成立，有許多成員來自於其他組織與團體。1997年之後，民主黨曾是立法會第一大黨，但後來歷經分裂、醜聞，支持度被其餘民主派勢力瓜分。

2020年，多名民主派立法會議員的資格被人大常委會取消，爆發「民主派總辭」事件，民主派在立法會議席「歸零」。2021年，民主派無人報名參選新選制下的立法會選舉；2023年，6名民主黨成員參選區議會，但全員皆未能獲得提名。