　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

香港民主黨恐解散　曾是立法會最大勢力

▲▼香港民主黨。（圖／翻攝民主黨）

▲香港民主黨面臨解散。（圖／翻攝民主黨）

記者蔡紹堅／綜合報導

成立超過30年的香港民主黨傳出面臨解散。港媒報導，反送中後，民主黨在立法會、區議會的議席均「歸零」，募款上非常困難，願意擔任中央委員的黨員也不多，內部正討論未來方向，不排除解散。

反送中後，香港的民主派政黨、組織陸續解散，民主黨雖持續運作，但已無昔日的影響力，在立法會、區議會的議席也歸零，導致缺乏營運資源，募款上非常困難。

立法會今年將換屆，但在「愛國者治港」的新選制下，民主黨要拿下議席也有很高的難度，甚至連獲提名都幾乎成為「不可能的任務」。

事實上，2023年區議會選舉時，民主黨派出了6名參選人，但全都未能獲提名，這也是該黨創黨30年來，首次無人參與區議會選舉。

▼民主黨的前身為香港民主同盟在內的多個民主派組織。（圖／翻攝香港民主黨網站）

▲▼香港民主黨創始人李柱銘。（圖／翻攝香港民主黨網站）

民主黨中央委員會去年換屆之後，許多黨員就因為各種原因，未繼續擔任中央委員，活躍黨員的人數更大幅減少。即使立法會選舉就在眼前，黨內有意參選的人也寥寥無幾。

民主黨20日將召開中央委員會討論黨的未來方向，黨主席羅健熙坦言，討論不會設限，解散也是選項之一。

香港民主黨成立於1994年，是民主派第一大政黨，最早是整合了其他民主派勢力成立，有許多成員來自於其他組織與團體。1997年之後，民主黨曾是立法會第一大黨，但後來歷經分裂、醜聞，支持度被其餘民主派勢力瓜分。

2020年，多名民主派立法會議員的資格被人大常委會取消，爆發「民主派總辭」事件，民主派在立法會議席「歸零」。2021年，民主派無人報名參選新選制下的立法會選舉；2023年，6名民主黨成員參選區議會，但全員皆未能獲得提名。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
離婚2年！Melody甜認有新對象：祝福我往前走
天公爐驚見「15cm硃砂骨骸」　證實是人骨！檢偵辦中
台大首例！學生會長遭罷免　批校園民主被政治操弄
依依❤納豆「泰服版婚紗」曝！　背後環抱超甜
酷炫「這是孫生可接受結果」　曝解約內情
要烏克蘭割地！　俄羅斯對基輔提3要求
網紅DK道歉了！　認太無腦：我聖母病發作

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港人口連3年增加　擺脫反送中後移民潮

Grok 3具「華裔基因」　發表會C位有二張華人面孔

與習近平座談　任正非：警惕中國科技業「表面繁榮」

香港民主黨恐解散　曾是立法會最大勢力

中國 AI 算力進入爆發期　產業鏈將走「擴容」與「提效」兩策略

百萬網紅驚傳車禍亡..得年26歲！生前曾「調侃閻王爺」一語成讖

雷射加工下一步　深圳創鑫激光：將向「鐳射數位刀具」轉型

青島一食品公司發生「粉塵爆炸」釀5死　屋頂被炸開秒成廢墟

陸景區外租「爬山神器」機器腿　自重1.8公斤...兩顆電池可走14公里

陸球星郭艾倫對抗遭「戳碎結膜」：以後可能打不了籃球了！

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

北市槍響！通緝犯拒檢衝撞　警「連開11槍」追捕歸案

陳妍希陳曉證實離了8年婚！　傳婚變1年：今後各自安好

【超暖列車長】怕車程遠嬰兒餓肚子！月台狂奔幫泡奶粉

聲樂老師現身林俊傑演唱會　合唱「一開口超驚豔」

孫生性騷再道歉...崩潰求母「別再鬧」　YTR DK爆：比反骨更糟另有其人

香港人口連3年增加　擺脫反送中後移民潮

Grok 3具「華裔基因」　發表會C位有二張華人面孔

與習近平座談　任正非：警惕中國科技業「表面繁榮」

香港民主黨恐解散　曾是立法會最大勢力

中國 AI 算力進入爆發期　產業鏈將走「擴容」與「提效」兩策略

百萬網紅驚傳車禍亡..得年26歲！生前曾「調侃閻王爺」一語成讖

雷射加工下一步　深圳創鑫激光：將向「鐳射數位刀具」轉型

青島一食品公司發生「粉塵爆炸」釀5死　屋頂被炸開秒成廢墟

陸景區外租「爬山神器」機器腿　自重1.8公斤...兩顆電池可走14公里

陸球星郭艾倫對抗遭「戳碎結膜」：以後可能打不了籃球了！

鸕鷀大軍壓境鰲鼓濕地　林業保育署鰲鼓濕地介紹豐富生態

1個月內「只吃Subway」狠甩8公斤！　他曝速食減肥法3大重點

基隆東岸商場爭議！NET告謝國樑竊占強盜等4罪　檢方不起訴

在按摩店強行拉客！41歲「吳妹妹」在日被捕　網見逮捕照驚：超正

串流收視週榜／黑馬韓劇《善意的競爭》尺度激烈！5大強作網狂推

古林睿煬第二次牛棚威力驚人　捕手讚嘆：直球好猛

離婚2年！Melody甜認身邊有新對象　身分證空白喊話：祝福我往前走

台船中大型船塢位已排到2030年　無法接陽明新造船

《難哄》還原「經典名場面」　網點名20年前台劇：導演也沒放過

嘉義水上南靖產業園區低窪　立委建議八掌溪疏濬土方填高

北市槍響！通緝犯拒檢衝撞　警「連開11槍」追捕歸案

大陸熱門新聞

26歲網紅驚傳車禍亡！生前曾「調侃閻王爺」

祭祖請來「清涼辣妹」跳舞！網大讚「子孫真孝順」

登全球動畫片Top1！《哪吒2》票房超《腦筋2》

套圈圈最大獎瑪莎拉蒂　陸男8000圈套中

陸球星郭艾倫遭戳眼：以後可能打不了籃球

DeepSeek替中國半導體帶入新可能

陸景區外租「爬山神器」機器腿 自重1.8公斤...兩顆電池可走14公里

高速公路上「竹筍炒肉絲」　媽媽：忍不到休息站了

湖北新橋通車僅半日便傾斜 官方急封閉：橋墩沉降搶修

陸高溫超導研究新突破 常壓下實現鎳氧化物高溫超導電性

防止用AI寫寒假作業　老師急了：沒寫完就別趕了

孕婦誕下龍鳳胎　縫合一半她突大喊「等一下」醫看傻

青島食品公司發生「粉塵爆炸」釀5死

小行星2032撞地球　中開始部署防禦系統

更多熱門

相關新聞

香港47人案遭判刑　行政院：支持香港人爭取自由民主生活

香港47人案遭判刑　行政院：支持香港人爭取自由民主生活

香港民主派初選案19日宣判刑期。其中，香港大學法律學院前副教授戴耀廷被判10年最重；前香港眾志秘書長黃之鋒判56個月，是刑期最輕的被告之一。對此，行政院發言人李慧芝說，在中國政府的極權壓迫下，香港人堅持為民主奮鬥的精神令人感佩，政府會持續關注香港情勢發展，支持香港人爭取與守護自由民主生活方式。

香港47人案遭判刑　洪申翰呼籲：立即釋放民主人士

香港47人案遭判刑　洪申翰呼籲：立即釋放民主人士

香港民主派47人案宣判　黃捷：沒有誰比較溫和就能逃過一劫

香港民主派47人案宣判　黃捷：沒有誰比較溫和就能逃過一劫

香港47人國安法宣判　總統府聲援：打破承諾證明一國兩制不可行

香港47人國安法宣判　總統府聲援：打破承諾證明一國兩制不可行

港47人案／民主派初選案宣判　戴耀廷判10年最重、黃之鋒56個月

港47人案／民主派初選案宣判　戴耀廷判10年最重、黃之鋒56個月

關鍵字：

香港民主黨泛民民主派

讀者迴響

熱門新聞

大S生前過戶2億豪宅安撫S媽！　再婚具俊曄母女曾鬧翻

孫生大戰B女！稱私密片「把我X壞掉」隨時可給

「貪3.87元」遭起訴　檢察官幫求情

孫生悲吐「一無所有」怕撐不下去

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　

孫生才遭解約　女友發聲：還有多少隱瞞？

公開撕破臉！玥熹反擊小優「一副妳才受害者」

柯爸病逝　四叉貓酸「還有媽媽可再出來一次」

即／台中某大學「33歲男校友」6樓墜下亡

再爆曹興誠多張「小三合照」　謝寒冰：你們兩人的事很多人都看過

大S生前經濟狀況遭拖垮　汪小菲「丟債」屁股拍拍回北京

反骨男孩正式切割孫生！解約道歉：多次勸誡都沒改善

劉容嘉「億級男友」身分曝光！秘戀13年同居2億豪宅

王大陸逃兵「富豪爸爸痛心發聲」！

嘉義神壇火警！5歲童「躲神明桌下被壓住」燒到碳化　家庭背景曝光

更多

最夯影音

更多

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面