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DeepSeek替中國半導體帶入新可能　研調：這兩年是關鍵

記者蘇晟彥／綜合報導

研調機構 Counterpoint Research 18日指出，受惠於DeepSeek高效AI模型突破高成本瓶頸，不僅挑戰AI產業「高成本、高算力」的既定框架，亦為中國半導體產業帶來新的可能性，顯示出中國在全球AI與晶片市場中的潛在競爭力。

▼DeepSeek為中國半導體產業帶來新的可能性。（圖／路透）

▲▼DeepSeek讓中國AI產業信心大增。（圖／路透）

高效能與低成本並行
DeepSeek R1與S3大型語言模型的訓練成本分別僅為600萬美元與5億美元，較OpenAI的ChatGPT、Google Gemini及Anthropic Claude等領先模型低約96%，在效能上亦毫不遜色。雖然業界對此低成本提出疑問，特別是數據標註與清理等隱性成本是否被計入，但在中國政府的大力支持下，DeepSeek的高性價比已成為事實，且為更多初創企業及研究機構提供了進入AI市場的契機。此舉不僅將促進中國本土AI生態系的繁榮，也為全球AI應用帶來更多創新與競爭。

中國記憶體產業具備成本競爭力
報告顯示，若中國政府透過補貼分攤固定成本，2024年Q1南韓DRAM每Gb的生產成本約為0.23美元，而中國則可將成本壓低至0.20美元，展現出強勁的成本優勢。隨著技術升級與量產規模的擴大，固定成本將進一步降低，這將使中國記憶體供應商在全球市場中更具競爭力。長鑫存儲（CXMT）、兆易創新（GigaDevice）等中國記憶體製造商正積極擴建產能，預計在未來兩年內，將顯著提升市場份額並減少對進口技術的依賴。
軟體高效驅動低階硬體市場

儘管華為Ascend 920 GPU僅支援HBM2e，技術上落後目前主流的HBM3e約兩年，但DeepSeek高效的AI軟體優化能力，使其能在相對低階的硬體平台上發揮出色的運算能力。這一點對中國尤為重要，因為受限於國際制裁及技術封鎖，中國高端晶片的發展受阻，但透過高效能的軟體支持，仍能在AI訓練與推論領域維持競爭力。此外，中芯國際（SMIC）及長鑫存儲正在推動14nm-28nm製程的矽中介層及高K金屬柵極（HKMG）技術，這不僅降低了生產成本，也提高了整體供應鏈的自主性與穩定性。

2025-2026年為關鍵競爭期
 Counterpoint Research預測，2025至2026年將是中國半導體產業關鍵的競爭窗口期。設備供應仍是中國半導體發展最大的挑戰，然而，北方華創（Naura）的低溫蝕刻技術已成功應用於長江存儲（YMTC）量產276層NAND快閃記憶體晶片，並計劃在未來兩年內擴大使用更多國產設備，降低對外部供應的依賴。這顯示中國在半導體設備製造領域亦取得了突破性進展，並具備進一步擴張的潛力。隨著AI應用需求的快速成長，從自動駕駛、智慧製造到生成式AI（GenAI）應用，中國的記憶體與半導體供應鏈將扮演更加關鍵的角色。

Counterpoint Research分析師研究總監MS Hwang 表示：「隨著中國政府在數據標記(Data Labeling)、設備投資及產業補貼上的全面支持，中國AI與半導體產業的競爭力將在未來兩年內顯著提升。DeepSeek在AI領域的突破，不僅降低了技術門檻，亦可能成為中國晶片產業拓展國際市場的重要推手。」MS Hwang補充，隨著更多中國本土企業投入研發與創新，中國在AI與記憶體市場的影響力將持續增強，並挑戰現有的市場領導者。

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