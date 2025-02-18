節氣進入「雨水」要回暖了！　專家推薦睡前做一件事更助眠

▲ 2025年2月18日18點07分進入節氣「雨水」。（示意圖／侯世駿攝）

圖文／CTWANT

2025年2月18日18點07分進入節氣「雨水」。名門命理楊登嵙教授指出，「雨水」是二十四節氣中的第二個節氣，雨水落在枯木上得以逢春，大地欣欣向榮，自此之後「一場春雨一場暖」，氣溫開始回升，濕度逐漸升高，但冷空氣活動仍較頻繁，所以早晚仍然較冷。因此寒濕邪氣是雨水節氣常會出現的病邪，長久下來，會逐漸使體內臟腑器官因負荷過重而功能失調，以致濕邪凝聚於體內，無法正常排出體外，形成過敏性疾病，如皮膚病、氣喘、過敏性鼻炎、風濕性關節炎等。

2025年「雨水」這半個月，健康要注意的生肖是屬兔、龍、猴、蛇，寒濕邪氣是雨水節氣常會出現的病邪，注意感冒、過敏性疾病，如皮膚病、氣喘、過敏性鼻炎、風濕性關節炎等。

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以下依照食衣住行育樂來建議「雨水」開運養生與禁忌：

食的養生與禁忌

◆ 應少吃酸味，多吃微甜甘潤，以養脾臟之氣，可選擇蓮子、紅棗、桂圓、百合、糯米、淮山、甘蔗、黃豆芽、綠葉蔬菜、甜椒、枇杷、芭樂、粥等；達到健脾養胃的目的，脾胃顧好了，體質就優良，年後不應盲目進補，建議多喝溫開水與食性平之物。

◆ 喝杯溫熱的紅糖薑棗茶，泡個熱水腳，微微出汗即可祛除外濕。同時，還要注意防止內濕。

◆ 注重於「防風祛濕」，建議將菊花、甜菊、萬壽菊、甜薄荷、薰衣草、百里香、綠茶、玫瑰、……等食材，沖泡成茶飲，作為日常生活中的飲品，排解積蓄在人體內的濕氣，利尿、利便，就不怕濕體質帶來各種病症。

衣的養生與禁忌

◆ 天氣雖開始回暖，但氣候仍會多變，時冷時熱，故厚衣棉服不可驟減，以防風寒侵入而致病。

◆ 易下雨，濕衣裹身而感受寒濕會引發疾病，建議採用「洋蔥式穿搭」，用來應付冷熱難以捉摸的氣溫。

住的養生與禁忌

◆ 在居室及其周圍種植綠葉花卉，既能讓環境充滿生機又能凈化空氣促進身體健康。

◆ 穿襪子睡覺，盡量以棉、毛天然材質為主，不要勒太緊，以免影響循環，越睡越累；最重要是自己能感覺到舒服、溫暖，而不是束縛感，入睡時腳暖，比較容易睡得著、睡得深。

行的養生與禁忌

◆ 日夜溫差仍大，作息最好早睡早起，清晨出門運動，最好穿上外套，加強頸部與四肢保暖。

◆ 雨水節氣降雨多，出門最好帶把傘，這樣就可以避免冒雨涉水。

育的養生與禁忌

◆ 春天是向上萌發的季節，不是閉塞的時候，適合多嘗試多發展。

◆ 用不著生別人的氣，或生自己的氣。在揚發的春季，忌火爆生氣、大動肝火。

◆ 人體的脾胃被濕邪所困，易導致中氣不足，氣血運行不暢，就會出現疲勞、乏力、頭昏腦漲等不適症狀；不少人到了春天就呵欠連連、昏昏沉沉沒精神，這就是「春睏」。這時最好的解決方法不是多睡覺，而是應當適當的運動，一則動能生陽，二則汗能排濕。

樂的養生與禁忌

◆ 多接近青山綠水、多走動，將怒火、鬱悶疏泄。到空氣好的地方，吐舊納新，享受一下深呼吸的舒暢感。

◆ 雨水節氣想出門走走常常遇到下雨，臥室鋪上瑜珈墊立刻變成個人健身房，室內運動省錢又方便。想要好玩一點，就拿出健身環，搭配電動邊玩邊運動，既可促進血液循環還有娛樂效果。

◆ 可進行和緩的運動，如飯後至戶外散步，若室外氣溫仍低，則可以爬樓梯、做家事，甚至原地踏步，都能溫和增進身體的活動量，卻不使身體過度疲勞。

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