高速公路上「竹筍炒肉絲」　媽媽：忍不到休息站了

記者陳冠宇／綜合報導

近日，一條「媽媽在高速應急車道停車 下車打孩子」的影片，引起大陸網友熱議。影片中，一位媽媽大力揮動手中樹枝，於高速公路邊教訓正在哇哇哭的小孩。此舉引發討論，有人質疑在高速公路下車打小孩太危險，但是媽媽現身說法，表示當時小孩準備要跳車，「忍不到服務區了」。

綜合《快科技》與《瀟湘晨報》報導，影片中，這位媽媽在路邊找到了一根樹枝，並將小孩衣服掀起，拿樹枝抽小孩。即便小孩哭的撕心裂肺，媽媽也沒有停下。

▲媽媽在高速公路邊下車打小孩。（圖／翻攝自快科技）

網友調侃說，「這下小孩的童年完整了」、「一般人都不會在高速上停車，這位媽媽停車打娃，肯定這小孩在車內的行為讓她們忍不了了」。

也有人說，「應急車道就是拿來應急的，這事兒的確很急」、「這媽一看就是竹筍炒肉的老手，這操作太順溜了」。

當事媽媽張女士說，事發高速位於鄭州境內。當天，自己帶孩子出去玩，回家途中，孩子因為還沒有玩夠，不願回家，在車上調皮吵鬧，甚至說要跳車。由於害怕發生突發狀況，她選擇停車「教育小孩」，於是發生了影片中的一幕。

▲媽媽說要教訓準備跳車的小孩。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

此事引起網友熱議後，張女士稱，「原因是這孩子在高速上鬧著要跳車，已經危及到了安全駕駛，語言教訓根本行不通，忍不到服務區了，所以在應急車道停車，也要揍他一頓」。

張女士還表示，孩子已認識到了自己的錯誤，這樣的行為也確實不可取，以後也會謹遵交通規則。

後續，張女士又在評論區說，「還沒下高速，孩子就已經忘了挨過打了，考慮要不要在服務區『鞏固』一下」。