快訊／王大陸百萬閃兵「15萬交保」！沒一句道歉沉默離開

記者黃哲民、黃彥傑、黃資真／新北報導

33歲藝人王大陸今(18日)驚傳涉嫌砸百萬逃兵役，新北檢指揮刑事局、永和警分局帶回王在內共11人。下午王大陸移送新北檢複訊後，諭知15萬元交保，約半小時後1男1女現身協助辦保，而王大陸步出地檢署時，面對媒體提問均沉默不語、也沒有一句道歉就離開。

▲王大陸涉砸百萬閃兵，繳出15萬交保金後離開地檢署。（圖／記者黃彥傑攝）



新北檢1月份指出陳嫌透過仲介協助役男裝病、開出診斷證明，並藉此免除兵役，檢方立即指示永和分局進行調查，並於1月底將陳嫌、2名仲介逮捕，隨後開始進行偵訊、調閱通聯記錄、金流等，一一找出曾付錢閃兵役的役男身分，並逮捕到案，過程中意外追出王大陸，因此今日在新北檢指揮偵辦下逮捕涉案11人。

據悉，王大陸砸了100萬元找來專業集團指導，佯裝有心臟問題，以此騙過醫師開診斷證明書躲兵役。

對此，台北市兵役局副局長林春來回應，由於王大陸設籍台北市，，按《兵役法》規範，役男緩徵年限為33歲，可以用就學等名義暫緩入伍服役，但王大陸已經年滿33歲，因此已通知並安排王大陸於3月梯次入伍服役。



▲王大陸交保離去。（圖／記者黃哲民攝）

▲1男1女在半小時後抵達地檢署替王大陸辦交保。（圖／記者黃彥傑攝）