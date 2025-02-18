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流感疫苗後天起「暫停全民接種」　增購10萬劑限11類人可打

▲▼疾管署發言人曾淑慧說明新購流感疫苗施打規畫。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署發言人曾淑慧說明新購流感疫苗施打規畫。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

藝人大S猝逝引發全台流感疫苗搶打潮，行政院拍板緊急增購10萬劑流感疫苗，提供65歲以上長者、幼兒、潛在疾病者等11類風險族群接種。疾病管制署今（18）日表示，增購疫苗已配送到各縣市，屆時有2,280家合約院所提供服務。疾管署副署長曾淑慧表示，為利於第一線醫療院所人員接種作業，原計畫剩餘疫苗也會從20日起暫停全民接種，後續會視接種狀況，評估再開放更多對象。

疾管署今日公布最新監測，上周類流感門急診就診達148,081人次，較前一周下降，但仍然是近五個流感季同期最高。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H1N1為多。現處流感流行期，且近期流感併發重症病例數仍多，上周增122例流感併發重症，另新增21例死亡，重症、死亡逾7成未接種流感疫苗。

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疾管署表示，增購10萬劑流感疫苗已配送各縣市，截至2月18日統計全國2月20日起將共有2,280家合約院所（含233家醫院、1,749家診所、298家衛生所）提供增購公費流感疫苗接種服務。

曾淑慧表示，先前採購公費流感疫苗目前還剩下約數千劑，為利於第一線醫療院所人員接種作業，原計畫剩餘疫苗自2月20日起暫停提供全民接種，所有公費流感疫苗自該日起均改為僅11類高風險族群，如果接種狀況不如預期，會再開放第二階段或者全民接種。

對象包含65歲以上長者、55歲以上原住民、安養/長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中/職/五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等。

疾管署提醒，若屬上述計畫對象且自113年10月1日以後未接種流感疫苗者，請踴躍前往接種，建議民眾可透過各地方政府衛生局網頁查詢鄰近合約院所名單，並向合約院所預約接種。

根據疾管署採購資料，增購疫苗全由台灣東洋藥品股份有限公司得標，供應產品為細胞培養疫苗，適用年齡為6個月以上兒童、青少年及成人。

▲▼增購流感疫苗各縣市分配情況。（圖／疾管署提供）

▲增購流感疫苗各縣市分配情況。（圖／疾管署提供）

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