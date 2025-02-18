珠海28年爛尾樓「巨人大廈」將重啟動工　列重點城市更新項目備案

▲爛尾28年的珠海「巨人大廈」迎來重建的新契機。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

廣東珠海「巨人大廈」於1992年開工建設，預計建造78層樓高的「巨人總部」，然而，1997年因資金鏈斷裂，只能將該計劃終止，項目停工時，僅完成地上三樓和地下三樓的建設，至今已「爛尾」28年。

《每日經濟新聞》報導，近日，珠海市公佈「巨人大廈改造提升及公共停車場項目」等四個重點城市更新項目備案信息，總投資55.48億元（人民幣，下同），均由正方集團實施。其中，巨人大廈改造備受矚目。

公告顯示，巨人大廈改造總投資16.67億元，計容建築面積157400平方公尺（約47613.5坪），新增1537個公共停車位。項目將於今（2025）年10月正式開工，預計2029年12月完工。

據了解，巨人大廈為巨人集團創辦人史玉柱於1992年計劃興建，原設計為18層樓高的巨人總部大樓，隨著不斷加碼，總部大樓也擴增為78層樓高，資金預算更是從2億元飆升至12億元。

直至1997年停工時，判決裁定將項目權益分散給19個債權人，其中，複雜的產權關係與高額的土地出讓金欠款，使「巨人大廈」成為各方「燙手山芋」。然而，巨人大廈雖獲得重生契機，項目剩餘土地使用年限卻剩下18年，且60%面積需自持，營運壓力巨大，成為重啟興建的最大挑戰。

