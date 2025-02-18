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挺中華隊！bb.q CHICKEN「應援餐、炸雞第2件半價」只有6天

▲▼bb.q CHICKEN經典賽應援餐 。（圖／業者提供）

▲bb.q CHICKEN應援經典賽優惠來了 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

2025年世界棒球經典資格賽（WBCQ）將在本周五登場，韓國連鎖炸雞品牌「bb.q CHICKEN」不僅祭出「經典賽應援餐」，可享限時3天第2件半價優惠外，加碼連3天推「炸雞第2件半價」好康，限定優惠內容一次看。

本屆資格賽台灣將和西班牙、南非及尼加拉瓜競爭2張晉級「2026年世界棒球經典賽」的門票。針對賽程，bb.q CHICKEN特意推出2時段優惠應援，2月21日起至2月23日首波推期間限定「經典賽應援餐第2件半價」，2組特價464元，每份應援餐內含調味去骨炸雞8塊、甜心QQ球、炸薯條及汽水1罐。

▲▼bb.q CHICKEN。（圖／bb.q CHICKEN）

▲加碼限時3天還有調味去骨炸雞第2件半價優惠。

2月24日起至2月26日加碼推出「調味去骨炸雞第2件半價」優惠，兩組特價554元，並開放4口味任選包括蜂蜜蒜味、韓式甘醬、起司及辣味燒肉，提醒優惠限門市內用或外帶，不適用於外送平台、外送自取、享聚卡APP外帶外送。

▲▼肯德基應援優惠。（圖／業者提供）

▲肯德基應援優惠一次看。

熱血應援棒球賽！肯德基也祭出「3大觀賽優惠」，包括「咔啦脆雞6塊+原味蛋撻4個特價399元」、「咔啦脆雞2塊+原味蛋撻1個+小杯無糖茉莉綠茶1杯特價139元」，以及「買原味蛋撻禮盒送雞塊特價205元」，內含原味蛋撻6個+上校雞塊4個」，最低可享62折起優惠，即日起至2月24日限時開跑。

期間加碼於外送、線上預訂快取祭出「雙色轉轉QQ球買1送1」；至3月3日前PK APP則還有「4塊上校雞塊買1送1」，數量有限、送完為止。

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