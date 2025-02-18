　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新光三越停業！員工拒絕仍「被迫調台北支援」怒提6訴求：公司擺爛

▲新光三越,氣爆（圖／記者許權毅攝）

▲新光三越無限期停業。（圖／記者許權毅攝，下同）

記者施怡妏／採訪報導

台中新光三越百貨發生嚴重氣爆意外，導致4人死亡30多人輕重傷，台中市長盧秀燕也宣布，新光三越無限期停業直至結果出爐。百貨的員工列6大訴求，公司提出工作調度方案，要求員工跨區支援，但卻沒有說明薪資、補貼等細節，公司僅回應「正在開會討論」，至今未有明確補償方案，導致員工被迫上班。

一名新光三越的員工向《ETtoday新聞雲》記者爆料，在台灣萊雅（L’Oréal Taiwan）集團相關櫃位工作，事件發生後，公司安排員工進行跨區支援，在台北與台中的不同櫃點工作，然而，員工每日需花費約3小時通勤時間，但公司未將此時間納入工時計算，僅承諾提供交通補助，但未給出詳細補助細節，且除高鐵以外的其他交通費是否核銷、如何申請、何時發放，均未明確。

[廣告]請繼續往下閱讀...

員工指出，主管以「你可以支援姐妹品牌嗎？那去台北可以嗎？」詢問員工意願，並非正式的協商，且大部分員工回答「不願意」，但最終仍然被排進跨區支援的班表中，主管卻對外聲稱「已與員工討論過」。

此外，支援期間的薪資與抽成機制亦未明確，員工提到，原本的薪資結構包含業績抽成，但支援期間的抽成方式未明確公開，有些櫃點並無實際銷售機會，導致工資結構變動，卻未有具體補償方案。若員工因通勤或額外支援而延長工時，是否計入加班，尚無明確說明。

事發至今，公司總是以「正在開會」為由，拖延補償細節，要求員工先上班，導致員工在無保障的情況下被迫開始支援工作，且品牌管理層態度擺爛，甚至出現踢皮球的情況。他也提到，其他品牌專櫃的員工也面臨類似問題，甚至被要求「自行請特休」。

▲新光三越,氣爆（圖／記者許權毅攝）

員工坦言，「我的情況不方便每天來回通勤台北，也無法短時間適應姊妹品牌，很擔心公司會因為這樣不給薪，或是不去台北就被算曠職論」，理解公司現在的處境，但仍希望在維護員工權益的前提下，給予更明確且合理的安排，並列出6大點，希望公司正面回應。

1.應與員工協商後再進行異動安排，而非單方面決定排班。
2.提供明確的支援期間薪資計算方式，包括加班費與業績抽成補償，確保員工收入不受影響。
3.制定透明的交通與住宿補助標準，減少員工額外負擔。
4.對於不願跨區支援的員工，不應強迫其自行請特休或無薪假，而應給予合理安排，如帶薪休假或其他選項。
5.不應讓員工「先上班，後談補償」，補償方案應事先公告，保障員工權益。
6.建立正式的溝通機制，確保員工能夠清楚了解自身權益，而非僅收到模糊的回覆。

針對員工的指控，《ETtoday新聞雲》嘗試與品牌公司聯繫，至截稿為止尚未取得回應。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／不只王大陸遭逮！11人被帶回調查　傳有知名網紅
拍學測試卷PO網嗆「考個氣氛」　大考中心決議：全部0分
紅牌重機騎士噴飛重摔亡...驚悚畫面曝
新光三越停業！員工「被迫調台北支援」　怒提6訴求
快訊／任天堂宣布！　成立「台灣任天堂股份有限公司」
吳宗憲鐵腕解約小優！　幕後原因曝
王大陸逃兵被捕！10年前「一句話」自打臉：有什麼好躲
快訊／事情大條了！王大陸逃兵役被捕　經紀人「反常舉動」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

文湖轉板南線！超長電扶梯「爆驚悚1幕」他肉身擋下　網淚：好偉大

考生拍學測試卷PO網嗆「考個氣氛」　大考中心決議：全部0分

新光三越停業！員工拒絕仍「被迫調台北支援」怒提6訴求：公司擺爛

快訊／11:50東部海域規模3.5「極淺層地震」　最大震度2級

高鐵車票變超大張！他怨「佔空間」不環保　內行曝用途：根本德政

備好「億萬資金」反詐！愛爾麗總裁組「打詐國家隊」常如山感歎：身邊太多人受害…

學測考卷「寫滿台鐵站名、畫史努比」　518件亂塗鴉被扣1級分

在地人反對也照做！Cheap見「苗栗1改變」：建議其他縣市學習

OL大啖火鍋突腹痛　醫切開膽囊見「爆漿魚子醬」驚：數不清幾顆

高雄新光三越「彩虹市集」晚間停電！　台北總公司回應了

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！ 多人嚇醒：半個台北市都聽得到

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

【泰格與雪兒】高個女生日常

柯文哲父親病逝！柯媽「邊走邊哭」赴殯儀館

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：半個台北市都聽得到

具俊曄遭酸吃軟飯 陶晶瑩氣喊：有意思嗎

王世堅車禍畫面曝！　等完右轉車直行...路邊車突起步釀禍

【I人大崩潰】找陌生人舉杯慶祝女友生日　彼此互相祝福後她尷尬蒙臉XD

柯爸病逝！柯文哲羈押中　「弟弟代捧牌位」前往私人會館

【你坐到我了...】狗狗被同伴一屁股坐頭上臉直接被擠變形XD

文湖轉板南線！超長電扶梯「爆驚悚1幕」他肉身擋下　網淚：好偉大

考生拍學測試卷PO網嗆「考個氣氛」　大考中心決議：全部0分

新光三越停業！員工拒絕仍「被迫調台北支援」怒提6訴求：公司擺爛

快訊／11:50東部海域規模3.5「極淺層地震」　最大震度2級

高鐵車票變超大張！他怨「佔空間」不環保　內行曝用途：根本德政

備好「億萬資金」反詐！愛爾麗總裁組「打詐國家隊」常如山感歎：身邊太多人受害…

學測考卷「寫滿台鐵站名、畫史努比」　518件亂塗鴉被扣1級分

在地人反對也照做！Cheap見「苗栗1改變」：建議其他縣市學習

OL大啖火鍋突腹痛　醫切開膽囊見「爆漿魚子醬」驚：數不清幾顆

高雄新光三越「彩虹市集」晚間停電！　台北總公司回應了

學長指示改罰單！基層警過年前丟工作　淪「貪污犯」哽咽

卜蜂看今年審慎樂觀　桃園分切廠7月啟用可貢獻營收30億

王大陸1月在香港拍新片！「看煙火秀親林保怡」涉逃兵役台灣被捕

快訊／王大陸涉閃兵遭逮！檢警帶回11人調查　傳疑似還有網紅涉案

TPBL導入AI科技強化裁判判決　季中會議3大重點提升賽事品質

禽流感、飼料成本漲　卜蜂董座：蛋價應該要調漲

文湖轉板南線！超長電扶梯「爆驚悚1幕」他肉身擋下　網淚：好偉大

美飛安事故頻傳！航空總署再裁員300人　工會：恐加劇危機

無名指刺「忠」字刻愛？　曹興誠8年前就解釋了

「肌肉戰警」猛男照奏效！藥頭摩鐵約3P　警埋伏衣櫃衝出壓制

王世堅車禍畫面曝！　等完右轉車直行...路邊車突起步釀禍

生活熱門新聞

快訊／10級強風要來了　今轉雨「下最大」地區曝

威力彩飆14億！命理師點名「西元生年4尾數」有機會中獎

威力彩32槓飆16.5億　4星座、4生肖偏財旺

外景女主播「奶奶真偉大」　H級內衣照被神出

此生必交「3星座」好朋友！ 　第1名會陪你一起哭

寒流機率升高！　急凍時間曝

下波「更濕更強冷氣團」　急凍3天恐跌破10℃

不雅照是合成　曹興誠喊告！謝寒冰嗆「來告阿」

2年不給碰！女友洗完澡「突然想愛愛」 他秒拒絕

韓啦啦隊女神「跳繩晃10秒」影片曝　粉絲直呼危險

她坐博愛座補眠　遭阿嬤腳踹逼讓位　

北捷「1路線」狂飄尿騷味！網驚：以為是自己問題

身體「出現什麼現象」覺得老了　留言一面倒

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：超級可怕

更多熱門

相關新聞

新光三越氣爆仍有11人住院　澳門2歲女童最新病況曝

新光三越氣爆仍有11人住院　澳門2歲女童最新病況曝

台中新光三越13日發生嚴重氣爆，造成4死37傷，截至16日上午仍有11人住院治療中，26人已出院返家休養。其中，澳門籍2歲女童、24歲姜姓男樓管均因頭部重創，分別送往中國醫大兒童醫院、台中榮總救治，目前均在加護病房救治。

新光三越氣爆「5人仍在加護」　3傷患轉北高收治

新光三越氣爆「5人仍在加護」　3傷患轉北高收治

澳門保險公司抵台　協助死傷家屬處理理賠

澳門保險公司抵台　協助死傷家屬處理理賠

新光三越氣爆「可實施無薪假」惹議　勞動部澄清：仍須給最低工資

新光三越氣爆「可實施無薪假」惹議　勞動部澄清：仍須給最低工資

新光三越提供1100萬補償金給罹難家屬

新光三越提供1100萬補償金給罹難家屬

關鍵字：

氣爆事件員工爆料公司處理不當補償方案台中新光三越

讀者迴響

熱門新聞

即／王大陸驚傳涉逃兵役遭逮　正在偵訊中

曹興誠小三合照　Chat GPT分析結果曝

柯文哲貼身秘書「橘子」被拍到了！　造型大變

快訊／10級強風要來了　今轉雨「下最大」地區曝

八點檔女星販毒詐財遭判14年　假釋出獄又率黑衣人討債

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

王大陸被捕！經紀人反常舉動曝光

女模遭逼吸毒裸身喪命　最後身影曝光

曹興誠被爆「小三私密照」喊告　女方來歷驚人

阿Ben一家定居台中　徐小可新店百坪豪宅低價售出

侯怡君「暴打臭罵」小三近1分鐘　劉至翰PO片「女藝人現場互毆」

「終於明白曹興誠為何反共」　作家：露骨照就算不是AI也明顯被設局

柯文哲抱怨吳欣盈「失言一次掉5萬票」　她反嗆：問你爸媽

TOYOTA、Suzuki「全新入門7人座休旅」

威力彩飆14億！命理師點名「西元生年4尾數」有機會中獎

更多

最夯影音

更多

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！ 多人嚇醒：半個台北市都聽得到

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

【泰格與雪兒】高個女生日常

柯文哲父親病逝！柯媽「邊走邊哭」赴殯儀館

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：半個台北市都聽得到

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面