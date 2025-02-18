新光三越停業！員工拒絕仍「被迫調台北支援」怒提6訴求：公司擺爛

▲新光三越無限期停業。（圖／記者許權毅攝，下同）



記者施怡妏／採訪報導

台中新光三越百貨發生嚴重氣爆意外，導致4人死亡30多人輕重傷，台中市長盧秀燕也宣布，新光三越無限期停業直至結果出爐。百貨的員工列6大訴求，公司提出工作調度方案，要求員工跨區支援，但卻沒有說明薪資、補貼等細節，公司僅回應「正在開會討論」，至今未有明確補償方案，導致員工被迫上班。

一名新光三越的員工向《ETtoday新聞雲》記者爆料，在台灣萊雅（L’Oréal Taiwan）集團相關櫃位工作，事件發生後，公司安排員工進行跨區支援，在台北與台中的不同櫃點工作，然而，員工每日需花費約3小時通勤時間，但公司未將此時間納入工時計算，僅承諾提供交通補助，但未給出詳細補助細節，且除高鐵以外的其他交通費是否核銷、如何申請、何時發放，均未明確。

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員工指出，主管以「你可以支援姐妹品牌嗎？那去台北可以嗎？」詢問員工意願，並非正式的協商，且大部分員工回答「不願意」，但最終仍然被排進跨區支援的班表中，主管卻對外聲稱「已與員工討論過」。

此外，支援期間的薪資與抽成機制亦未明確，員工提到，原本的薪資結構包含業績抽成，但支援期間的抽成方式未明確公開，有些櫃點並無實際銷售機會，導致工資結構變動，卻未有具體補償方案。若員工因通勤或額外支援而延長工時，是否計入加班，尚無明確說明。

事發至今，公司總是以「正在開會」為由，拖延補償細節，要求員工先上班，導致員工在無保障的情況下被迫開始支援工作，且品牌管理層態度擺爛，甚至出現踢皮球的情況。他也提到，其他品牌專櫃的員工也面臨類似問題，甚至被要求「自行請特休」。

員工坦言，「我的情況不方便每天來回通勤台北，也無法短時間適應姊妹品牌，很擔心公司會因為這樣不給薪，或是不去台北就被算曠職論」，理解公司現在的處境，但仍希望在維護員工權益的前提下，給予更明確且合理的安排，並列出6大點，希望公司正面回應。

1.應與員工協商後再進行異動安排，而非單方面決定排班。

2.提供明確的支援期間薪資計算方式，包括加班費與業績抽成補償，確保員工收入不受影響。

3.制定透明的交通與住宿補助標準，減少員工額外負擔。

4.對於不願跨區支援的員工，不應強迫其自行請特休或無薪假，而應給予合理安排，如帶薪休假或其他選項。

5.不應讓員工「先上班，後談補償」，補償方案應事先公告，保障員工權益。

6.建立正式的溝通機制，確保員工能夠清楚了解自身權益，而非僅收到模糊的回覆。

針對員工的指控，《ETtoday新聞雲》嘗試與品牌公司聯繫，至截稿為止尚未取得回應。

