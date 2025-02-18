被爆翹班打德州撲克！劉彥澧自曝曾「請特休」參加2、3次比賽

▲劉彥澧遭爆翹班打德州撲克，親上火線說明。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華、陳韻如／台中報導

聯電創辦人曹興誠遭爆料疑有中國籍小三，對此徐巧芯建議曹興誠先交代清楚私德爭議。未料，卻被名嘴溫朗東反爆料，徐巧芯的丈夫劉彥澧在上班日打德州撲克。對此，劉今(18日)親上火線說明，表示自己曾參加10多次德州撲克比賽，但強調都是利用假日，或是自己的特休假參與，對於這次的事件，他則說將考慮未來不再參加類似活動。

劉彥澧稍早召開記者會，針對被爆料「翹班打德州撲克」一事說明。他表示，自己對於德州撲克確實有興趣，在學生時期就有在學習，而這次事件，他是於1月上旬參加「CTP Club華人德州撲克競技台灣百萬大賽」，此比賽為合法正式的撲克錦標賽，有數千名選手，其中包含上百名的國際選手，比賽中若有成績，將會列入國際積分排名，而這些資訊也於網路上都能查詢。

劉彥澧說，在比賽中的籌碼是用來計分，而非金錢，也因此在法律上並不是賭博行為，「我在參加時，也都是按照規定請假」。

劉彥澧表示，他參加類似活動大約有10多次，其中有2、3次為「請假參加」，他強調，請假的假別是他自己的特休假，並非事假，對於此次事件造成政治攻防，也是他沒有預料到的，未來將考慮不再參加相關活動。