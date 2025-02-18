做20個伏地挺身！男子竟「肺炸掉了」　醫師警告：這是氣胸

▲男子運動拚減肥，沒想到發生肺撕裂險死。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

大陸河南鄭州近期發生一起離奇的事件！35歲牛姓男子因為有感年節後自己體重變重，所以決定進行運動減肥。但是在一口氣做了20個伏地挺身、跳繩運動後，牛男隔日上午突然感到胸口及肋骨部位隱隱作痛。由於痛感逐漸加劇，使他不得不前往醫院就診。沒想到經過醫師診療後，發現牛男竟然運動到「肺炸了」。

根據《澎湃新聞》報導，牛男經過詳細檢查後，醫生發現牛男的肺部破了個小口，而他的右肺也被壓縮到只剩下正常容量的三分之一。綜合各項檢查結果顯示，牛先生被診斷為自發性氣胸，這是一種在劇烈運動中，由於呼吸頻率加快和胸腔內壓力劇烈波動，導致肺組織出現破損或撕裂的現象。

醫生解釋，雖然伏地挺身和跳繩，本身是有助於燃燒脂肪和增強體能的運動，但當劇烈運動時，身體為了滿足氧氣需求而加深呼吸，這樣會使胸腔內的壓力產生劇烈波動，從而可能損傷脆弱的肺組織。

醫生也提到，幸好牛男能夠及時就醫，否則若情況持續惡化，不僅可能導致肺部感染，甚至胸腔內壓力若持續升高，就有可能進一步壓迫到心肺功能，最終演變成危及生命的情況。

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