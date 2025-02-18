　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

做20個伏地挺身！男子竟「肺炸掉了」　醫師警告：這是氣胸

（示意圖／pixabay）

▲男子運動拚減肥，沒想到發生肺撕裂險死。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

大陸河南鄭州近期發生一起離奇的事件！35歲牛姓男子因為有感年節後自己體重變重，所以決定進行運動減肥。但是在一口氣做了20個伏地挺身、跳繩運動後，牛男隔日上午突然感到胸口及肋骨部位隱隱作痛。由於痛感逐漸加劇，使他不得不前往醫院就診。沒想到經過醫師診療後，發現牛男竟然運動到「肺炸了」。

根據《澎湃新聞》報導，牛男經過詳細檢查後，醫生發現牛男的肺部破了個小口，而他的右肺也被壓縮到只剩下正常容量的三分之一。綜合各項檢查結果顯示，牛先生被診斷為自發性氣胸，這是一種在劇烈運動中，由於呼吸頻率加快和胸腔內壓力劇烈波動，導致肺組織出現破損或撕裂的現象。

醫生解釋，雖然伏地挺身和跳繩，本身是有助於燃燒脂肪和增強體能的運動，但當劇烈運動時，身體為了滿足氧氣需求而加深呼吸，這樣會使胸腔內的壓力產生劇烈波動，從而可能損傷脆弱的肺組織。

醫生也提到，幸好牛男能夠及時就醫，否則若情況持續惡化，不僅可能導致肺部感染，甚至胸腔內壓力若持續升高，就有可能進一步壓迫到心肺功能，最終演變成危及生命的情況。

延伸閱讀
出國暈船淒涼身世越南妹！他喊「真的有愛情」　網苦勸：都是套路
愛上同學媽媽！他一見鍾情　共進晚餐就表白大21歲妻子
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
1招秒看血便「是痔瘡or大腸癌」！醫警告：通常已是2、3期
去年12月總薪資平均近6.5萬刷新高　金飯碗最威
獨／《雅量》作家之子爆婚變！妻控施暴+吸毒　他展開反擊
新光三越送搶修施工計畫書　都發局一看「5項沒寫」直接退件

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

做20個伏地挺身！男子竟「肺炸掉了」　醫師警告：這是氣胸

年輕妹子被男開車撞斷鎖骨　一年後兩人結婚了

小行星2032撞地球機率達2.3%　中國已開始部署近地小行星防禦系統

「被Deepseek取代」首波受害者出現　中國上市公司客服大砍95％

習近平見馬雲等企業家：希望胸懷報國志「先富促共富」

陸93歲阿公性侵未成年　判15年「生活不能自理」免收監

習近平開座談會　分析：承認民企科技創新重要地位

國台辦：台美怎麼「勾連折騰」　都改變不了台灣是中國一部分

深圳上線70名「AI數智員工」　並設立「智能機器人基本法」

寄生蟲鑽心臟！男童3年前「生吃蟹腿」…致心包積液險喪命

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！ 多人嚇醒：半個台北市都聽得到

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

【泰格與雪兒】高個女生日常

柯文哲父親病逝！柯媽「邊走邊哭」赴殯儀館

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：半個台北市都聽得到

具俊曄遭酸吃軟飯 陶晶瑩氣喊：有意思嗎

【I人大崩潰】找陌生人舉杯慶祝女友生日　彼此互相祝福後她尷尬蒙臉XD

柯爸病逝！柯文哲羈押中　「弟弟代捧牌位」前往私人會館

【你坐到我了...】狗狗被同伴一屁股坐頭上臉直接被擠變形XD

#柯爸 #離世 會辦告別式？ #柯美蘭 ：尊重柯媽意見

做20個伏地挺身！男子竟「肺炸掉了」　醫師警告：這是氣胸

年輕妹子被男開車撞斷鎖骨　一年後兩人結婚了

小行星2032撞地球機率達2.3%　中國已開始部署近地小行星防禦系統

「被Deepseek取代」首波受害者出現　中國上市公司客服大砍95％

習近平見馬雲等企業家：希望胸懷報國志「先富促共富」

陸93歲阿公性侵未成年　判15年「生活不能自理」免收監

習近平開座談會　分析：承認民企科技創新重要地位

國台辦：台美怎麼「勾連折騰」　都改變不了台灣是中國一部分

深圳上線70名「AI數智員工」　並設立「智能機器人基本法」

寄生蟲鑽心臟！男童3年前「生吃蟹腿」…致心包積液險喪命

做20個伏地挺身！男子竟「肺炸掉了」　醫師警告：這是氣胸

AI萌芽中！PwC：台灣企業應用率不到1成　資金壓力是最大挑戰

日月光吳田玉：AI引三大變革「競爭更激烈」　台廠應廣結善緣合作

國3北向和美段「3車連環撞」！轎車失控撞聯結車翻覆　1人送醫

鶯歌工地大火狂竄惡臭黑煙　環保局急示警4地居民「緊閉門窗」

《獵人》格鬥遊戲確定7月上市！3v3念能力對決...詳細玩法公開

佐藤健開通IG改了三次名稱！新身份首發貼文曝光　追蹤名單驚見3男神

年輕妹子被男開車撞斷鎖骨　一年後兩人結婚了

00878輸了！2月台股高息ETF年化配發率大車拼　00894黑馬竄出

藥華藥與AOP公司國際仲裁初判出爐　需賠償約5358萬

#禿頭男 偷火鍋料 #奇異筆 畫 #假髮 躲查緝仍被逮

大陸熱門新聞

男開車撞傷年輕妹子　一年後兩人結婚了

Deepseek受害者出現　陸公司客服砍95％

套圈圈最大獎瑪莎拉蒂　陸男8000圈套中

小行星2032撞地球　中開始部署防禦系統

陸93歲阿公性侵未成年　判15年免收監

習近平見企業家：盼胸懷報國志「先富促共富」

日本國籍欄將准填「台灣」　陸超生氣：不要搞小動作

《哪吒2》擠進全球前10！製片公司股價漲300%

做20個伏地挺身！男子竟「肺炸掉了」

寄生蟲鑽心臟！男童3年前生吃「1物」所致

《哪吒2》超越《復仇者聯盟》　導演餃子分潤曝光

孕婦誕下龍鳳胎　縫合一半她突大喊「等一下」醫看傻

國台辦：台美怎麼「勾連折騰」　都改變不了台灣是中國一部分

不結婚就開除！陸化工廠逼員工談戀愛

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

女模遭逼吸毒裸身喪命　最後身影曝光

侯怡君遭疑太入戲深夜發聲！　認「情緒到頂端」還原對戲楚宣過程

性福辦公室！員工上班自慰　效率大增

新光三越氣爆11名「無名英雄」　盧秀燕明表揚

1招秒看血便「是痔瘡or大腸癌」！

鋼琴女神「胸前鈕扣繃開」躺跑車解放事業線！

快訊／群創53萬股民注意！　股東會紀念品「白米1公斤」

即／威力彩飆16.5億！今晚邁入連32槓

「全聯先生」神隱2年多回歸了

即／柯爸病逝！柯弟代捧牌位赴私人會館

即／竹聯幫主治喪委員75人名單曝光

「終於明白曹興誠為何反共」　作家：露骨照就算不是AI也明顯被設局

2NE1朴春示愛李敏鎬惹火粉絲！被要求「退出團體活動」

快訊／0050分割開獎！確定「1拆5」　每張4萬元有找

遭爆料小三合照　曹興誠怒：都是合成

更多

最夯影音

更多

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！ 多人嚇醒：半個台北市都聽得到

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

【泰格與雪兒】高個女生日常

柯文哲父親病逝！柯媽「邊走邊哭」赴殯儀館

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：半個台北市都聽得到

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面